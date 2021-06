Během posezonního období bylo ve fotbalovém klubu Vlašim poměrně rušno. Kromě změny na trenérském postu například ukončil kariéru zkušený Jakub Štochl, přestože i trenér Hyský měl zájem, aby čtyřiatřicetiletý obránce klub ještě nastupoval. „O Jakuba jsme stáli, chtěli jsme, aby ještě pokračoval, ale nakonec se rozhodl pro ukončení kariéry a my to musíme respektovat,“ poznamenal kouč pro klubové stránky.

Vlašim začala spolupracovat se Slavií Praha, díky čemuž dojde k rozšíření kádru. S týmem trénují hráči ze Slavie a měli by se v novém angažmá fotbalově rozvíjet. „Samozřejmě ty kluky znám a u drtivé většiny z nich jsem přesvědčen, že mají na to udělat ten další krok a hrát druhou ligu zvládnou,“ poznamenal Hyský a dodal, že zná i stávající členy týmu.

„O naší spolupráci se rozhodlo dříve, tak jsme určitě měli možnost mužstvo sledovat, hráče známe a víme, do čeho jdeme. Musím uznat, že loňská sezona se Vlašimi povedla a bylo z toho krásné šesté místo, což je pro nás nyní velký závazek a je na nás, abychom to ještě zkusili vylepšit,“ objasnil týmové ambice.

Během prvního tréninkového týdnu nemá klub naplánovaný ani jeden přípravný zápas, ale v další fázi přípravy dojde na celou řadu utkání. „Na úvod se chceme věnovat především pouze tréninku, příprava není moc dlouhá. Poté máme hodně zápasů s kvalitními soupeři. Důraz bude kladen na to, abychom tým dali dohromady, aby si kluci sedli a abychom získali herní tvář, kterou budeme chtít mužstvu vtisknout,“ okomentoval přípravu Hyský.

Fanoušci vlašimského klubu netrpělivě vyhlíží první zápasy a těší se, až své oblíbence uvidí v akci. Mnozí z nich spekulují o herním stylu, který bude tým pod novým trenérem hrát.

„Budeme se snažit být aktivní s míčem. Chceme dbát na rozehrávku a držení míče. Vím, že v minulé sezoně to bylo trošku jednodušší, kdy se odzadu moc hrát nechtělo. Tohle bychom chtěli změnit, aby tým cítil, že má sílu a může hrát kombinačně. I z pohledu obranné fáze budeme chtít být aktivnější a obranu posunout výš. Vzhledem k tomu, že mužstvo bude mladé, tak budu požadovat to, abychom na sebe byli nároční. Chci hrát běhavý fotbal, který nebude vonět soupeřům a já věřím, že se nám to podaří. Podle mého názoru je tým dobře poskládaný a ti kluci, které zde máme, mají takovou kvalitu, aby se takto prezentovali,“ poslal jasnou zprávu Martin Hyský fanouškům.

Ačkoli už příprava začala, nemají ještě trenéři k dispozici kompletní kádr. „Seznam hráčů už máme, ale není to ještě dotažené kompletně do konce. Jedná se ještě o tři fotbalisty, které bychom rádi uvítali. Já doufám, že se to během tohoto týdne pohnea že budeme mít tým pohromadě co možná nejdřív,“ objasnil Hyský

„Samozřejmě jako trenér bych si přál, abychom byli kompletní od prvního dne přípravy. Jsou však okolnosti, které to nedovolují. Jsou třeba hráči, které jsme oslovili, ale ti mají ambice a chtějí být ještě v lize,“ dodal na závěr.