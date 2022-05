Trenér Martin Hyský už před začátkem jarní části prohlašoval na tiskové konferenci, že se jeho tým nemá za co schovávat a že se pokusí porvat o baráž. Se svými svěřenci tahle slova splnil dokonale a nyní zbývá závěrečná bitva.

„Věděli jsme už před zápasem, že jde o to, že poslední utkání rozhodne. Když doma porazíme Opavu, tak bez ohledu na ostatní výsledky budeme v baráži,“ uvědomoval si vlašimský kouč, který předpokládal, jak budou hrát jeho největší konkurenti Líšeň a právě soupeř ze Slezska, jež oba v domácím prostředí vyhráli.

Zlatohlávek vystřelil na Dukle remízu. O baráži se rozhodne ve Vlašimi

V sobotu nastane pro Vlašim Den D, aby svou cestu dotáhla dokonce. „Hrajeme doma a tam jsme mnohem silnější než venku. Věřím tomu, že se dáme dohromady, zmobilizujeme a zápas zvládneme,“ prohlásil Hyský po utkání na Dukle.

Slova vlašimského kouče potvrzuje i statistika domácích utkání. Na vlastním hřišti bylo lepší než Vlašim pouze Brno, které doposud získalo o tři body víc. Nyní se ale bude hrát o ty nejdůležitější ze všech. „ Máme to ve vlastních rukách. Nebyli jsme v pozici, že bychom někoho honili a doufali ve výsledek někoho druhého a situace trvá i v posledním kole,“ uvedl 46letý kouč.

Vlašim zakončí druholigovou sezonu se soupeřem, se kterým ji v létě odstartovala. „Tehdy nikdo nevěděl, co čekat od partnerství Vlašim-Slavia, když jsme tam začínali. Spousta mladých hráčů, kteří hned v tom zápase dostali příležitost. Hráčům jsem hned říkal, že kdyby nám někdo na začátku sezony řekl, že budeme hrát v posledním kole doma s Opavou o baráž, tak to bereme všemi deseti,“ řekl Hyský, jehož slova platila i po podzimní části. „A pořád je to tady, takže není třeba být negativní, naopak. Mužstvo má za sebou dlouhou cestu a pořád se zlepšuje, jde nahoru,“ dodal vzápětí. Rozhodující bitva začne v sobotu v Kollárově ulici v sobotu v 17:30. Utkání odvysílá Česká televize na programu ČT 3.