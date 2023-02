Do zápasu vstoupil lépe Benešov, který bere vzájemné duely o něco motivovaněji, když se dvakrát trefil Sládek. Nejprve se po jeho ráně ohlížel marně Kolář, následně se střelec hostů prosadil pokusem na zadní tyč. Mohl dokonce zkompletovat hattrick, avšak při třetím pokusu překopl bránu.

„Nezachytili jsme začátek, pak jsme museli honit výsledek. Naštěstí jsme do poločasu vyrovnali," ulevil si na straně domácí zkušený záložník Ladislav Janda, který se zapojil do prvního poločasu. Vlašim šla do šaten za remízového stavu díky trefám Riga a Musila. „Vyrobili jsme hloupé individuální chyby, kdy jsme házeli aut a z něho dostali gól,“ štvalo kouče Benešova Vasila Boeva.

Osmačtyřicetiletý bulharský kouč se vrátil do známého prostředí. Ve Vlašimi totiž strávil téměř tři roky před tím, než přijal angažmá v Benešově. „Strávil jsem tam hezká léta. Poznal jsem tam spoustu přátel. Přivítali mě tam hezky,“ uvedl trenér hostů.

Jeho svěřenci nakonec podlehli favoritovi, ač s ním sedmdesát minut držel krok. Poté ale Vlašim dvakrát udeřila v krátkém sledu. Nejprve jí do vedení poslal Horský a následně se prosadil Rigo z penalty. Domácí měli ještě jeden pokutový kop, nicméně ten zahodili. „Suchan a spol. ukázali kvalitu. Remíza by slušela zápasu víc, i když za mě byla Vlašim o něco lepší,“ mínil Boev.

I přes prohru byl ale s předvedeným výkonem svých svěřenců spokojen. „Můžeme hrát vyrovnaně s druholigovým celkem. Doufám, že si hráči tohle uvědomí. Říkal jsem jim, že se nemají za co stydět a že odehráli velmi kvalitní zápas,“ dodal kouč Benešova. Regionální souboj si pochvalovala i domácí strana. „Derby mělo náboj přesně takový, jaký má být. Kluci z Benešova začali trošku brousit, pak se k tomu přidal jeden od nás,“ poznamenal Janda.

Vlašim – Benešov 4:2 (2:2)

Branky: 24. a 76. Rigo (z pen.), 34. Musil, 71. Horský – 9. a 17. Sládek. ŽK: 1:2.

Sestavy:

Vlašim: - I. poločas: Kolář – Janda, Krunert, Halinský, Heppner – John, Křišťan, Musil, Rigo, Smejkal (32. Horský) – Svoboda.

II. poločas: Kolář – Vala, Křišťan, Zinhasovič, Horský – Šimeček, Suchan, Pejša, Rigo, Beránek – Toula.

Benešov: Schummer – Stejskal, Vosáhlo, Filip, Havel, Dušek, Kulhavý, Sládek, Kacafírek, Mareš, Bílek. Střídali: Stareček – Nazarenko, Vrňák, Tomek, Roháč, Matoušek, Čížek, Kubiš.