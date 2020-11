Tohle čekání stálo za to! Mezi Třincem a Vlašimí proběhla šestigólová přestřelka

Žádná povinná karanténa, ani problémy s dopravou na místo konání. Na čtvrtý pokus už to vyšlo a fotbalisté Třince a Vlašimi se tak ve čtvrtek proti sobě postavili v rámci zápasu 3. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. A stálo to za to! Zápas totiž po divoké přestřelce skončil nerozhodně 3:3.

ilustrační foto | Foto: Jiří Paýr