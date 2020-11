Křišťálův gól z 82. minuty se ukázal jako rozhodující. Fotbalisté Vlašimi v 9. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nestačili na Jihlavu 0:1.

Vlašim v dalším přípravném zápase na restart FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY porazila Táborsko. | Foto: archiv klubu FC Vlašim

Oba týmy hrály v úvodu zápasu hodně kombinačně, delší dobu se čekalo na první výraznější šanci. Po čtvrthodině hry se hosté dostali do zajímavé střelecké pozice, ale domácí obrana si dokázala poradit. Fotbalisté Vlašimi se mohli ve 33. minutě dostat do vedení. Průchova střela byla obránci zblokovaná, a pak se sám před brankářem Čížem objevil Červenka. Autor rozhodujícího gólu z předchozího zápasu Vlašimi tentokrát minul branku. V závěru poločasu si ještě oba celky vypracovaly šanci. Peřinovu střelu chytil do rukavic brankář Vliegen, a pak na druhé straně nenechal gólman Číž skórovat Vránu. Po prvním poločase platil nerozhodný stav.