Vlašim nestačila v Brně na Zbrojovku 1:2, utkání rozhodl druhý poločas, který domácí zvládli lépe.

Fotbalisté Vlašimi z Brna body nepřivezli. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Vlašim měla velmi dobrý vstup do zápasu, hned ve druhé minutě vedl akci Blecha, jehož centr brankář promáchli obránce i brankář. Balon skončil u Riga, který byl ovšem tak zaskočený, že netrefil branku. Neproměněná příležitost ovšem vlašimské hráče nemrzela dlouho, protože už v deváté minutě se přepisovalo skóre. Blechova akce pokračovala dál, do dráhy míče se vložil Alijagič, který dokázal usměrnit míč do branky „Viděl jsem Blechovu střelu, ale čekal jsem že míč poletí na branku, a tak jsem tam běžel. Míč šel na mě, a tak jsem do střely jen natáhl nohu,“ okomentoval svou branku Alijagič v rozhovoru pro Českou Televizi.