Suchan byl u všeho důležitého. Domácí gólman Halouska při první vzájemné konfrontaci sil ypětím všech sil vytáhl jeho střelu na roh. Následně už se ale radoval záložník Vlašimi. Toho našel Jurásek a jarní střelec středočeského celku bez problémů trefil po zemi prázdnou bránu. „Upřímně jsem měl nastříleno na jeden zápas dopředu, ale jsem za to rád, že nám přivedly tři body a jak jsem nedal penaltu, tak jsem se to snažil týmu nějak vynahradit,“ uvedl Suchan.

Halouska se dál činil v brance Viktorie. Lobem z hranice velkého vápna se ho pokusil ořechytračit lobem Svoboda, nicméně domácí brankář přečetl jeho úmysl a poslal míč za roh. Následně zatrnulo všem žižkovským příznivcům zatrnulo, když domácí gólman zkazil výkop a Gning se řítil sám na bránu. Vypůjčený gólman z Mladé Boleslavi vzápětí minul míč a děkoval stoperovi Štěpánovi Gabrielovi, že míč skončil v zámezí a nikoliv v brance. Domácí se mezitím dočkali vyrovnání, když trestný kop Vojtěcha Nováka usměrnil hlavou pod břevno Augusto Quintero Batioja. Matyáš Vágner se ho snažil vytěsnit, ale marně.

Ve druhém poločase totiž následovala čtyřminutová pasáž, ve které záložník Vlašimi poznal obě tváře sportu. Nejprve se totiž postavil k pokutovému kopu a ač jeho rána šla k tyči, tak Halouska ji dokázal zlikvidovat. Domácí gólman Suchanův úmysl dokonale přečetl. „Oni mu snad říkali, že vědí, kam je kopu. On tam skočil. Myslím, že šel hodně napřed, protože kdyby vyrazil s kopem, tak by míč asi neměl, ale chytil ji. Penalty budu muset předat jiným,“ pronesl jednoznačně nejlepší střelec Vlašimi na jaře.

O chvíli později se ale stal z psance opět hrdina. Po zemi totiž umístil Svobodův přízemní centr mimo dosah Halousky a Vlašim se vrátila zpět do vedení, které následně udržela až do konce. „Byla to velká úleva, protože tohle mohlo hodně ovlivnit zápas a nedej bože, kdybychom dostali gól, tak bych si to hodně vyčítal. Jsem rád, že jsem takhle odpověděl a pomohl týmu,“ ulevil si Suchan, který se tak díky dvěma trefám vrátil na ligový průměr jedné vstřelené branky na zápas.

Vlašim tak dokonale využila dohrávku 20. kola a díky vítězství se osamostatnila na druhém místě. „Jsme za to strašně rádi. Říkali jsme si, že potřebujeme vyhrát a odskočit, což se naštěstí povedlo,“ řekla ústřední postava středečního klání na Žižkově. Díky vítězství se svěřenci Martina Hyského odtrhli od třetí Líšně na rozdíl tří bodů.

Žižkov – Vlašim 1:2 (1:1)

Branky: 28. Batioja – 25. a 57. Suchan. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Franěk – Kotík, Žurovec. Diváci: 535.

Viktoria Žižkov: Halouska – Březina (46. Sakala), Gabriel, Aggoun, Bazal /C/ – Kopičár, Súkenník (64. Sixta) – Bouguetouta (64. Reteno), Batioja, Novák (69. Fawzí) – Voltr (55. Vandas).

Vlašim: Vágner – Broukal, Icha (64. Zinhasović), Breda /C/, Svoboda – Křišťan (90+2. Krunert), Hošek – Jurásek (64. Solomon), Suchan, Rigo (46. Zlatohlávek) – Gning (73. Toula).