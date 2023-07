Je jedním z několika hráčů, kteří přišli z pražské Slavie do Vlašimi, aby zde fotbalově rostl. Dvacetiletý záložník Martin Šubert se ke druholigovému celku připojil v letní přípravě a už se zapojil do tří přípravných zápasů. Ovšem až proti Mladé Boleslavi ukázal potenciál, když dvěma góly zařídil srovnání a de facto odstartoval obrat proti favoritovi. V sezoně by chtěl mít minimálně dvojciferný počet vstřelených gólů.

Martin Šubert se v dresu Vlašimi blýskl dvěma góly do sítě Mladé Boleslavi | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Šubert nastoupil v Mladé Boleslavi až do druhého poločasu. S kapitánskou páskou na paži musel nejprve přihlížet tomu, jak prvoligový celek nejprve zvyšoval na 2:0. Jako lídr Vlašimi ale zahájil protiofenzivu, ze které vytěžil hned dva góly, jež nakonec skončily vítězným obratem na konečných 3:2 pro druholigový celek.

Dvacetiletého záložníka tak bude čekat tučné zápisné. Dva góly, k tomu kapitánská páska. Pokladník týmu Ladislav Janda už se těší, až něco přibude do týmové kasy. „Určitě bude. Ještě jsem se ani neptal kluků, za kolik to bude, ale počítám, že to bude hodně drahé,“ usmíval se Šubert.

Pro něj bude vlašimské angažmá vůbec první mimo mateřskou Slavii. V týmu se ale potká mnoho spoluhráčů z řad sešívaných například Erika Biegona, Ondřej Křičfaluši či Daniel Šmiga. V týmu jsou navíc i další borci brankář Matyáš Vágner nebo Filip Šimeček. „Myslím si, že to bude v pohodě. Spoustu hráčů znám, stejně tak i trenéra. Troufám si říct, že jsme se zvykl i na prostředí. Vím, jak hrají, co od nich čekat. Tím je to lepší,“ podotkl dvacetiletý záložník.

Že by mohl být pro Vlašim zajímavou akvizicí. Už ve třetím zápase dal dva góly prvoligové Mladé Boleslavi. Hodně rychle se tak přizpůsobil hře v novém působišti. „O tom fotbal je. Člověk si musí rychle zvykat, aklimatizovat, aby mohl podávat co nejlepší výkony,“ řekl Šubert, který přišel pod bájnou horu Blaník s velkými ambicemi. S týmem se chce dostat do baráže.

On sám bere nové působiště jako odrazový můstek do první ligy. Chce následovat Tomáše Riga či Filipa Horského, další spoluhráče, kteří si díky Vlašimi vybojovali angažmá v české nejvyšší soutěži. „Mám za cíl se tam dostat,“ prohlásil Šubert, jenž by rád v modrém dresu nastřílel minimálně deset gólů. Za rezervu Slavie jich v minulé sezoně dal šest.