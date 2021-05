Vlašimští fotbalisté cestovali do Jihlavy s bilancí dvou remíz v posledních zápasech. Že si se soupeřem rozdělí body i potřetí v řadě, to dlouho nevypadalo reálně.

Úvodní poločas nabídl spíše bojovný fotbal než přehlídku pohledných akcí. A tak se vše podstatné odehrálo až ve druhém poločase. V 52. minutě se střelou ke vzdálenější tyči dokázal prosadit po pěkné individuální akci Patrák. O deset minut později fauloval vlašimský Zinhasovič Vedrala, za což sudí nařídil pokutový kop. Míč si na penaltový puntík postavil Červ, který tvrdou ránou do pravé strany překonal Řeháka. Dvacet minut před koncem zápasu Patrák zpracoval míč před velkým vápnem a skóroval k tyči. Jihlava vedla 3:0 a domácí hráči už v hlavách začali slavit výhru.



Vlašim se nevzdávala, bojovala a snažila se dostávat do střeleckých pozic. Naději pro hosty vykřesal Jurásek, jehož rána z hranice velkého vápna překvapila domácího brankáře. O minutu později kapitulovala jihlavská obrana znovu, to si Firbacher ve vápně zpracoval míč a prostřelil Lancmana. Vlašim rázem prohrávala o jedinou branku a do konce zápasu zbývalo devět minut.



Trpělivá, obětavá a efektivní hra se Vlašimi vyplatila, v 88. minutě vstřelil svou druhou branku v zápase Firbacher. Díky senzační desetiminutovce hosté srovnali z 0:3 na 3:3, což domácí fotbalisté jen těžko rozdýchávali. O tom svědčí i dvě žluté karty, které v závěru dostali.



Vlašim v napínavém zápase remizovala 3:3 a natáhla bodovou sérii na tři utkání v řadě.

Jihlava - Vlašim 3:3 (0:0)

Branky: 52. Patrák, 63. Červ (pen.), 70. Patrák – 80. Jurásek, 81. Firbacher, 88. Firbacher. Karty: 88. Křišťál (JIH), 90+1. Červ (JIH) – 67. P. Breda (VLA).



Jihlava: Lancman – Křišťál, T. Vlček, Pojezný, Peřina – Lacko (C), Červ, Shudeiwa (46. Patrák) – Ritter (46. Selnar) – Vedral (71. T. Svoboda), Klobása (71. Ševčík, 90. Štefánek).

Vlašim: Řehák – P. Breda, J. Štochl (C), Broukal, V. Svoboda – Vrána (56. Jurásek), Průcha, Zinhasović (76. Janda), Křišťan – Bassey (67. Ogiomade), Červenka (76. Firbacher).