Do Vlašimi jste měl už jednou namířeno. Místo v létě jste ale přišel až nyní. Proč teď?

Mluvilo se o tom už po konci minulého jara, že bych šel do Vlašimi. Pak jsme se ale domluvili s Bohemians, abych tam ještě zůstal. Jakmile jsem ale viděl, že nebudu mít minutáž, tak jsem se rozhodl, že chci jít někam hrát.

Jednání proběhlo v pohodě?

Mluvil jsem jak s Vlašimí, tak s trenérem, abychom našli společnou řeč a pomohli si navzájem.

Ve Vlašimi jste zatím krátce. Jaké jsou vaše dosavadní dojmy?

Jsem tady zatím tři týdny, nicméně na Vlašim mám jenom pozitivní slova.

Objevil jste se na hřišti v zápase s Živanicemi, posledně se Žižkovem na 65 minut. Naznačil vám trenér Hyský, že s vámi počítá do základní sestavy?

Bavili jsme se spolu až na soustředění v Nymburku a řeč byla o tom, že budu bojovat o místo a minutáž dostanu. Proto mě Vlašim chtěla a kvůli tomu jsem do ní šel.

Vlašim posílila cizinecká kavalérie. Dorazil Brazilec a dva Afričani

Vlašim se na podzim trápila a dlouho byla poslední. S jakým očekáváním do toho angažmá jdete?

Kamkoliv jdu, tak jedině s těmi největšími. Věřím, že budeme vyhrávat, hned na začátku jara bodovat a dostaneme se nahoru.

Je pro vás psychicky náročné, že jste loni byl v Příbrami, která hrála dole zatímco Vlašim nahoře, a teď je tomu přesně naopak, nicméně pro vás situace podobná?

Jednoznačně je to těžké pro hlavu. Když ale chceme uspět, tak si musíme podobnými situacemi projít a myslím, že mi to dá ještě víc zkušeností. Vím, co mě čeká a jsem na to připravený. Věřím tomu, že se z toho dostaneme.

Jak velké je pro vás plus, že jste se v obraně setkal se spoluhráčem z Příbrami Denisem Halinským?

My jsme navíc velcí kamarádi, kteří spolu vychází i mimo hřiště. Hodně nám to pomůže, jak mezi námi oběma, tak i týmu. Věřím, že budeme, co nejvíc vyhrávat.

Video, foto: Nymburskou plískanici ovládla Vlašim, těsně přetlačila Žižkov

Máte spolu za sebou dva přípravné zápasy. Vybavila se vám spolupráce z Příbrami?

Spolupráce mezi námi na hřišti je vidět, což je důležité jak pro mě, tak i pro Denise, což by nám mohlo pomoct.

Příprava se blíží ke konci. Soustředění jste završili utkáním s Žižkovem. Jak se hrálo po dlouhé době na přírodní trávě?

První poločas jsme odehráli dobře do ofenzivy, pak jsme dostali smolný gól a penalta byla za mě zbytečná. Byli jsme nebezpeční, teď si to hlavně přenést do ligy.

Porazili jste tým, který je papírově složen na druhou ligu. Jedná se o obraz k lepšímu a k tomu ještě chytit úvodní jarní kola, abyste se chytili?

Přesně tak. Výhra je důležitá pro sebevědomí, že vyhráváme přípravné zápasy. Teď si ho přenést ještě do ligy. Samozřejmě se jedná o něco jiného. Když ale půjdeme touto cestou, tak už problémy mít nebudeme.