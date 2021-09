Kouč hostů Jiří Jarošík měl šťastnou ruku. Oproti duelu s Chrudimí udělal v sestavě tři změny ve Vlašimi a jednou z nich bylo i ponechání Koudelky na lavičce. "Některé věci se nám nedařily, chtěli jsme je změnit, a to se nám povedlo. Vyplatilo se to, protože všichni zahráli výborně,“ pochvaloval si trenér Prostějova. Jeho strategie se se mu vyplatila náramně a díky Jarošíkovým včasným zásahům berou hosté všechny body.

Na klíčové střídání došlo čtvrt hodiny před koncem. O chvíli později se ukázalo jako rozhodující, když se Koudelka prosadil po prostějovském rohu. „Šel tam s tím, aby to rozhodl,“ potvrdil prostějovský trenér.

Hostům se podařilo něco, o co usilovalo sedm týmů před ním. Vynulovat nejlepší útok ligy v čele Alijagičem se Zlatohlávkem. Ačkoli se oba hráči dostávali do šancí, tak většina příležitostí domácích končila mimo bránu.

„Měli jsme hrozně moc šancí ve druhé půli. Poslední dva zápasy se strašně nadřeme na gól. Je to škoda,“ smutnil kapitán domácích Breda. Vlašim si tak připsala druhou porážku v řadě a po parádním startu nyní zpomaluje. Přitom v případě výhry by se minimálně na chvíli vyhoupla do čela tabulky.

„Byl to zápas o jednom gólu a my jsme ho bohužel nedali,“ konstatoval smířeně Breda, naopak trenér Prostějova se usmíval. „Podali jsme nejlepší výkon v sezoně. V utkání byla spousta skvělých individuálních představení. Kluci táhli za jeden provaz. Hráli jsme proti skvělému soupeři a jsem rád, že jsme zápas rozhodli a vstřelili tu nejdůležitější úvodní branku,“ hodnotil Jarošík.

Zmar Vlašimi dokonal v závěru zápasu Blecha, který po faulu v nastavení viděl druhou žlutou a šel předčasně do šaten. Vlašimi bude chybět v úterním pohárovém duelu proti Olomouci.

Vlašim - Prostějov 0:1 (0:0)

Branky: 80. Koudelka. Rozhodčí: Ulrich – Flimmel, Líkař. ŽK: 2:2. ČK: 1:0. Diváci: 321.

Vlašim: Řehák – Hošek, Broukal, P. Breda, Daniel Kozel (83. Rigo) – Zlatohlávek (69. Janda), Křišťan, Blecha, Višinský (69. Zinhasovič) – Alijagić (89. Sogbo), Červenka.

Prostějov: Mucha – Zapletal, Schuster, Schaffartzik – Omale – Bartolomeu (71. Kušej), Kopřiva (75. Koudelka), Jiráček, Urbanec (71. Vlachovský), Machynek – Žák (89. Bialek).