Starka chce zpátky do ligy. Bude to o přístupu, říká. Proč se na sezonu netěší?

Na konci uplynulé sezony museli opustit českou fotbalovou elitu. Fotbalisté Příbrami spadli do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, kterou si zahrají poprvé od sezony 2017/2018. „Postihlo nás to hodně. Nejsme spokojení, ale naše ambice je jediná. A to vrátit se zpátky,“ prohlašuje prezident klubu Jaroslav Starka.

Prezident 1. FK Příbram Jaroslav Starka | Foto: archiv klubu 1. FK Příbram

Středočeši se tak budou snažit o stejný kousek jako právě ve zmíněném ročníku, kdy se ihned po sestupu dokázali vrátit zpět, když skončili za Opavou a slavili postup ze druhého místa. Zatímco tehdy měl tento úkol od vedení trenér Josef Csaplár, tentokrát ho dostal Jozef Valachovič, který bude i nadále pokračoval ve funkci. „S trenérem jsme dělali smlouvu i s výhledem do budoucna. Počítali jsme, že i kdybychom spadli z ligy, což se nakonec stalo, tak zůstane dál,“ vysvětluje Starka. Lalkovič druhou ligu v Příbrami hrát nebude. Pomoci má naopak navrátilec Sus Přečíst článek › Valachovič bude mít ke splnění stanoveného cíle k dispozici drtivou většinu loňských opor. „Mohli bychom snížit rozpočet, ale snažíme se udržet kádr pohromadě,“ prozrazuje příbramský boss, čímž jen potvrzuje jasnou nejvyšší ambici. Příbram se tak i nadále bude opírat o služby Tomáše Pilíka, Filipa Zorvana, Radka Voltra nebo Oliviera Kingueho. Navíc k nim přibyl zkušený obránce Martin Sus, který se stal další posilou. O dalších nových jménech se teprve rozhodne. „To je ještě brzo. Díky těm naším nevysokým finanční možnostem, které máme, nemůžeme čekat kdovíkoho. Povětšinou to budou kluci, kteří jsou místní odchovanci. Pokusíme se to prostě dát nějakým způsobem dohromady,“ říká Starka o skladbě kádru. MFK Dobříš bije na poplach. Nejsme schopni to platit z vlastní kapsy, říká Hemr Přečíst článek › Podle něj čeká celek od Litavky v každé případě těžká sezona. „Vůbec se netěším. Je to těžká soutěž, složitá… spousta času stráveného na Moravě, odkud je minimálně půlka celé soutěže. Navíc do každého zápasu půjdeme jako (ex)ligista, na kterého se budou chtít všichni vytáhnout,“ tuší. „Ty zápasy ve druhé lize nejsou ani tak o fotbale, nýbrž hlavně o bojovnosti a o přístupu hráčů,“ dodal.

