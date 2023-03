Souboj sousedů na neoblíbené půdě. Vlašim vyráží do Opavy, kde ještě nevyhrála

Sotva se dostali postavením alespoň do středu tabulky, hned je čeká obtížný test. Fotbalisté Vlašimi zajíždí v v 19. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY do Opavy. Dojde nejen na souboj týmů, které oba loni neúspěšně bojovaly v baráži, ale i tabulkových sousedů se shodným počtem 21 bodů. Co už je ale horší, že Středočeši dokázali na půdě tohoto soupeřů z osmi zápasů pouze jeden zremizovat.

Vlašim má z domácího utkání Opavě co vracet | Foto: Veronika Hejnová