Čtyři zápasy. Tak dlouho drželi fotbalisté Vlašimi sérii neporazitelnosti. Ta ovšem skončila v neděli v Praze na Žižkově, kde Středočeši prohráli v zápase 23. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY výsledkem 1:3.

Fotbalisté Vlašimi, ilustrační fotografie. | Foto: Jiří Paýr

Varnsdorf, Dukla Praha, Jihlava a Vyšehrad. Týmy, co nenašly v posledních týdnech a dnech recept na Vlašim, která z těch to zápasů vytěžila šest bodů (tři remízy a jedno vítězství) a díky tomu poskočila až na čtvrté místo tabulky. To držela právě o skóre před Viktorií Žižkov (oba celky měly na kontě 33 bodů).