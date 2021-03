Nula na kontě vstřelených branek není jediným jarním pojítkem mezi oběma celky. Vlašim i Třinec zatím dosáhli i stejné bilance jedné prohry a jedné remízy. Zatímco družina Františka Straky nejprve nestačila na Blansko (0:2) a následně remizovala s Varnsdorfem (0:0), svěřenci Daniela Šmejkala podlehli na úvod Táborsku (0:1), načež si rozdělili body s Ústí nad Labem.

Velkou zásluhu na tom měl brankář Jakub Markovič, který při své premiéře mezi tyčemi Středočechů předvedl několik skvělých zákroků a připsal si hned čisté konto. „Zápas v Ústí byl těžký pro hráče i mě jako gólmana. Neudělali jsme si to sami na začátku lehké, měli jsme do utkání vstoupit lépe. Druhá polovina byla z naší strany jistější, soupeř se již nedostával do tolika brankových příležitostí,“ vrátil se k poslednímu vystoupení Markovič na klubovém webu.

A jednoduchý duel nečeká ani tentokrát. Ostatně nasvědčuje to i postavení týmů v tabulce, kde osmou Vlašim a jedenáctý Třinec dělí pouhé dva body. „Bude se jednat o důležitý zápas proti těžkému soupeři, který budeme chtít vyhrát,“ řekl jasně Jakub Markovič.

K tomu je zapotřebí, aby Vlašim poprvé na jaře skórovala. Stejný cíl ovšem bude mít i Třinec. V tomto směru se mohou oba týmy inspirovat posledním vzájemným zápasem, který se odehrál 12. listopadu loňského roku v Třinci – ten nabídl celkem šest branek a skončil remízou 3:3.

Oba celky prahnou nejen po prvním jarním gólu, ale zároveň i po prvním jarním vítězství. Dočká se na třetí pokus domácí Vlašim nebo uspěje Třinec?