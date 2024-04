/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Vlašimi dodrželi jarní pravidelný přísun ze hřišť soupeřů. I na čtvrtý pokud odcházeli neporaženi, když tentokrát uhráli remízu na půdě Opavy. Slezský klub sice v prvním poločase otočil skóre na svou stranu. Definitivní podobu mu dal ale hostující Breda, který hlavičkou srovnal na 2:2. Středočeši si tak po 24. kole udrželi osmou příčku v tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

SFC Opava - Vlašim | Foto: Deník/Petr Widenka

Čtyři zápasy venku s bilancí jedné výhry a tři remíz. Vlašimští fotbalisté přidali poslední bod v Opavě. Hosté přitom začali lépe. Už po čtvrt hodině je poslal do vedení Vachoušek třetím gólem v sezoně. Tím ale probudili Slezany, kteří převzali aktivitu a jejich první varovný signál vytěsnil po teči Kulhánka brankář Vágner. Na další závar už byl ale krátký. Domácí kopali po faulu ve skrumáži penaltu, jež Ondráček proměnil suverénně. V závěru poločasu přišla otočka ve skóre. Málek zůstal zcela osamocen uvnitř vápna a propálil gólmana hostů.

„Vstup byl dobrý. Měli jsme nějaké náběhové situace, které jsme mohli vyřešit lépe. Z toho pak pramenil krásný gól Vachouška. Zbytečně jsme pak Opavě darovali penaltu, kdy jsme zbytečně zareagovali. Beran nemusel jít do skluzu a mohl zůstat na nohách. Následně přišel centr do vápna, kde byl volný hráč, což by se nemělo stávat,“ komentoval první poločas asistent trenéra Dušan Binder.

Vlašim však obrat nepoložil, naopak. Po přestávce se hnala za vyrovnáním a první pokus Bredy ještě Richter vyrazil před Kulhánka, který zamířil trestuhodně mimo. Když se opora hostů ale pověsila do vzduchu, tak už nedala opavskému brankáři šanci. Remízový stav následně zůstal až do konečného hvizdu i přes velké šance na obou stranách. Murzuq napálil řadu těl před sebou, příležitosti domácího Málka či hostujícího Noghy skončily mimo.

„Trošku jsme o přestávce zvýšili hlas, což zabralo. Kluci začali bojovat, vyhrávat souboje. Prvních dvacet minut druhého poločasu bylo z naší strany fantastických. Změnili jsme taktické věci na, což bylo vidět i na hřiště. Měli jsme víc lidí na ofsajd lajně, tím pádem i víc lidí ve vápně. Hráli jsme přímočaře, rychle, otáčeli hru, do vápna přicházely míče, což jsme potvrdili vyrovnávacím gólem. S bodem jsme určitě spokojení,“ shrnul Binder.

Opava – Vlašim 2:2 (2:1)

Branky: 31. Ondráček, 39. Málek – 17. Vachoušek. 63. Breda. ŽK: 3:4. Rozhodčí: Rouček – Nádvorník, Pochylý. Diváci: 950.

Opava: A. Richter – Kopečný, Helebrand, Srubek, Hýbl – Janoščín – Rataj (65. Přichystal), Málek (88. Haitl), Ondráček, Kadlec (65. Rezek) – Marzuq (82. Vaněček).

Vlašim: Vágner – Kareem, Breda, Kulhánek, Heppner – Pikul (46. Osuagwu), Planka, Nogha, Musil (90+3. Biegon), Beran (78. Li. Pernica) – Vachoušek (78. Kneifel).