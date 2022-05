Poprvé jste vstřelil za Vlašim dva góly, navíc vítězná trefa a před vlastními fanoušky. Jsem rád, že se mi to podařilo doma před fanoušky. Na dva góly ve Vlašimi jsem čekal dlouho a jsem rád, že se to konečně povedlo.

Na začátku jara jste měl sérii zápasů, kdy jste dával góly pravidelně. Pak přišel útlum. Nyní už jste se zase chytil. Ulevilo se vám, že jste se opět naladil na vítěznou vlnu?

Určitě to spadlo. Měl jsem teď tři, nebo čtyři špatné zápasy. Proti Ústí jsem tu sérii přetrhl a jsem rád, že mi to tam začalo padat.

První gól jste dal z penalty. Minulý týden ji zahodil Křišťan. Prali jste se nyní o to, kdo ji půjde kopat?

Bavili jsme se o tom v kabině. Byli jsme čtyři hráči, kteří jsme si věřili a nakonec jsem si ji vzal já a proměnil jsem ji.

Vy jste šel na penaltu za stavu, kdy jste vedli. Byla její exekuce oproti minulému týdnu s Brnem o to lehčí?

Proti Brnu byla rozhodně důležitější, ale nevadí. Pořád jsme na barážových příčkách a stále o ně bojujeme.

Následně věnoval srdce přítelkyni. Zdroj: Ondřej JíchaPo proměněné penaltě následovala od vás řada gest. Při prvním jste si dal ukazováček na ústa. Směřoval jste ho na třineckého fanouška?

Vůbec ne. Takto jsem slavil už druhý gól. Myslel jsem, že to bude dobré, tak jsem tak zkusil udělat opět. Na fotku aspoň (směje se).

A to srdíčko, které jste vytvořili s Matějem Juráskem?

Domluvili jsme se tak, že ho uděláme. Opět na fotku.

Komu bylo věnované?

Přítelkyni.

Nakonec jste vyhráli 4:1 a doslova klepete na barážové brány. Vnímáte i to, že vaši nejbližší konkurenti hrají mezi sebou a okrádají se o body?

Tak určitě je to pro nás výhoda, že situaci máme ve svých nohou, navíc hraje ještě Líšeň se Spartou. Poslední dva zápasy musíme dotáhnout do vítězného konce a budeme tam.

Nyní vás čeká poslední týden. O baráži by bylo lepší rozhodnout už na Dukle a nespoléhat se na domácí ošemetný duel s Opavou, že?

Nechci předbíhat, ale myslím si, že si to s Opavou rozdáme v přímém souboji o baráž. Určitě chceme vyhrát nyní na Dukle a uvidíme jak se vyvine situace v dalších zápasech a budeme rádi, když se rozhodne už teď ve středu.

Baráž máte na dosah. Hrajete za Vlašim, nebo o šanci se následně opět porvat o místo ve Slavii, odkud jste přišel?

Zatím mám hlavu pouze ve Vlašimi a snažím se jí dotáhnout do ligy, stejně jako ostatní slávisté. Nad ničím jiným jsem nepřemýšlel.

Řada z vás za ní už nastoupila. Vy dokonce i v Evropské lize na Leverkusenu. Motivuje vás se vrátit do Edenu?

Tak určitě. Slavia je určitě cíl každého z nás tady, zahrát si tam. Uděláme všechno pro to, abychom se tam dostali.