Co se týká utkání s Duklou, tak vlašimský lodivod nebyl příliš spokojen s úvodem utkání. „Musím říct, že prvních třicet minut nebylo z naší strany vůbec dobrých. V poslední čtvrthodině prvního poločasu jsme se zvedli. Po přestávce už se hrálo vyrovnané a zajímavé utkání, které bych kvalitativně přirovnal k předchozímu našemu zápasu s Viktorií Žižkov,“ řekl Šmejkal.

Důležité momenty zápasu se udály až v poslední dvacetiminutovce. Na jejím prahu se Dukla ujala vedení, které ji obstaral nigérijský forvard Sunday Falaye. „Jednalo se o situaci, kdy hráč soupeře nejprve dobře zvládl souboj jeden na jednoho, obešel našeho obránce a následně kvalitně zakončil. Ještě jsem neviděl video, nemohu tedy přesně říct, jestli tam z naší strany došlo k nějaké chybě,“ okomentoval první důležitý moment zápasu trenér Středočechů.

Ten druhý přišel v poslední minutě celého střetnutí. A byl mnohem radostnější, protože ho měl na svědomí domácí Petr Průcha, který z poslední akce zápasu určil konečný výsledek. „Jednalo se o naši krásnou kombinační akci středem hřiště. Byla to odměna za to, že kluci to za nepříznivého stavu nevzdali a bojovali do poslední možné chvíle,“ cenil si Šmejkal.

Jeho svěřence čekají už jen tři závěrečné týdny přípravy. „V tom posledním to bylo kvůli počasí velmi složité, ale věřím, že teď už to bude lepší. Předpověď se zdá být přívětivější, ale bude samozřejmě záležet na stavu hracích ploch. V tréninku se už teď budeme zaměřovat na to, abychom postupně vyladili potřebné detaily směrem ke startu jara,“ poodkryl plány kouč Vlašimi.

Svou neporazitelnost bude Vlašim hájit zase v sobotu, kdy ji v Hradci Králové čeká v pořadí čtvrtý, zároveň předposlední herní test během přípravy na jarní část druhé nejvyšší soutěže. Ten poslední přijde o týden později doma proti Chrudimi. „V každém případě nás ještě čekají dva zápasy, které nás určitě prověří,“ tuší Daniel Šmejkal.