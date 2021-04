Jak hodnotíte zápas v Prostějově?

Jeli jsme na půdu třetího celku v tabulce naší soutěže a podařilo se nám zvítězit. Dokázali jsme vstřelit pět branek, což je fajn, ale nejsme spokojení s defenzivní hrou. Dostali jsme tři góly, to by se stávat nemělo. Na druhou stranu, Prostějov má kvalitní tým. V prvních dvou jarních kolech vyhrál a dokázal, že góly dávat umí. To se potvrdilo i v zápase proti nám.

Soupeř dvakrát vedl. Poprvé už po devíti minutách, překvapil vás svým nástupem?

Úplně nás to nezaskočilo. Dvacet vteřin před touto brankou byl ošetřovaný Jakub Štochl, který nám tedy vypadl ze stoperské dvojice. Než jsme se stačili zkonsolidovat, tak jsme dostali gól. Rychlá branka utkání otevřela a vznikla z toho docela přestřelka.

Kterou pasáž zápasu byste označil za klíčovou?

Klíčová podle mého byla pasáž okolo šedesáté minuty. Za nerozhodného stavu (2:2 pozn. red.) si soupeř vypracoval dvě velmi zajímavé situace, které neproměnil. My jsme následně dali gól, díky kterému jsme šli do vedení. Pokud bychom předtím inkasovali, tak by to rozhodně nebylo snadné.

Vítězný gól vstřelil znovu Fortune Bassey, jak jste spokojen s jeho výkony?

Tohoto hráče znám už z dřívější doby, hrál proti nám za Ústí nad Labem. Pak následovala covidová pauza, takže vypadl z tempa. Následně se přesunul do Českých Budějovic, ve kterých se nedokázal úplně prosadit. Po přesunu k nám jsme věděli, že by se mohl nějakou dobu dostávat. Jde o pracovitého hráče, který se v úvodu působení u nás dostával do šancí, ale nepadalo mu to tam. V posledních třech zápasech se vždy dokázal prosadit a věřím, že to bude pokračovat.

Zpět k zápasu, ve kterém jste pak odskočili až do vedení 5:2…

Trefil se Nedžad Zinasovič, a s přispěním soupeře i Ladislav Janda. To byl důležitý moment, ale řekl bych, že rozhodla zmíněná pasáž hry za nerozhodného stavu.

Jak moc těší střelecká expanze?

První dva zápasy jsme gól nedali, pak jsme vyhráli 1:0. V pohárovém zápase jsme dali Jablonci dvě branky a teď rovnou pět. Takže spokojený jsem, ovšem za poslední dvě utkání jsme šest gólů dostali, což z dlouhodobého hlediska není možné. Na obranné hře musíme zapracovat, ale střelecky se nám teď daří.

Díky čemu to je, změnili jste trénink?

To vyloženě ne. Důležité ale je uzdravení Marka Červenky, který nastoupil do druhé poloviny zápasu s Jabloncem. Vstřelili jsme dva góly, když jeden dal sám, na druhý přihrál. Navíc se do útočné hry zapojili také krajní obránci. Důležitou roli hraje i sebevědomí, které nám po zimní pauze poněkud chybělo. Prostějovu jsme dali pět branek, nechci to ale nějak přeceňovat. Máme před sebou další další utkání, ve kterých se ukáže, zda jsme mužstvo, které umí góly dávat.

Vaším dalším soupeřem bude Líšeň. Co od tohoto soupeře očekáváte?

Očekávám podobné utkání, které bylo v Prostějově. Jen nevím, jestli bude i podobný průběh… Jedná se o tým, který je v tabulce na druhé pozici za Hradcem Králové. Hodně gólů dává, málo dostává. Čeká nás obtížný zápas, na který se těšíme a věřím, že se nám povede.

V tabulce jste průběžně šestí. Co na to říkáte?

Náš interní cíl je pokusit se být do pátého místa. Celá soutěž je obrovsky vyrovnaná, zatím nejsme ani zachráněni. Zbývá nám deset zápasů a chceme být co nejúspěšnější.