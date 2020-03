Zimní příprava je minulostí. Jaké je vaše hodnocení jejího průběhu? Co jste říkal na výsledky?

Upřímně bych nerad hodnotil výsledky v přípravě, kdy jednak hrajete na umělé trávě a také zkoušíte některé nové hráče. Někdy jsou výsledky dobré jindy zase horší. Já jen věřím tomu, že jsme se dokázali kvalitně připravit. Jinak pokud bych měl být upřímný, tak systém je trošku postavený na hlavu. Skončili jsme někdy 20. listopadu, soutěž začíná 8. března a hrát se bude dva a půl měsíce. Myslím si, že tenhle styl se musí do budoucna změnit. Když předběhnu otázku, tak mohu určitě říct, že se všichni moc těšíme na první mistrovské utkání, které jsme skoro čtyři měsíce nezahráli.

Co tedy výkony týmu? Měly stoupající tendenci?

Všechno se nám ukáže až během soutěže. Během přípravy jsme samozřejmě zkoušeli větší počet hráčů, zkoušeli jsme i určité varianty sestavy. Po tak dlouhé přestávce si myslím, že nám určitým způsobem bude chybět herní praxe, protože je rozdíl mezi umělým povrchem a přírodním trávníkem. I když pravda, že počasí k nám bylo letos docela přívětivé. Abych to shrnul, tak věřím tomu, že jsme se dobře připravili a půjdeme nahoru, ale to vše se ukáže až v mistrovských zápasech.

Počasí bylo opravdu dobré. To vám jistě v přípravě velmi pomohlo…

Musím říct, že to bylo skvělé. Pamatuji časy, kdy jsme se na přírodní trávu nedostali vůbec, takže to pro nás bylo jedině pozitivní.

Novinkou bylo angažování kondičního trenéra. Jsou ještě nějaké novinky, které jste vložil do přípravy?

Nevím, jak přesně probíhala ve Vlašimi zimní příprava v minulosti. Nicméně nám se podařilo navázat spolupráci s kondičním trenérem, s kterým jsme dokázali do tréninku zařadit silové věci a věříme, že se to projeví a bude to vidět.

První mistrovské utkání vás čeká již tuto neděli a hned na úvod je to vedoucí tým soutěže….

V neděli nás podle mého čeká opravdu nejlepší tým. Pardubice jsou komplexní mužstvo, které má svou sílu směrem dopředu a rovněž směrem dozadu. Na utkání se samozřejmě všichni moc těšíme. Máme k soupeři respekt, ale věřím, že bychom mohli být úspěšní.

Co by mohlo na soupeře platit?

Musíme být velmi dobří ve hře směrem dozadu a také v útočné fázi.

Střílení branek dělalo Vlašimi problémy a koncovka rozhodovala zápasy mnohdy v její neprospěch…

Měli jsme problémy v obou fázích, proto jsme skončili na čtrnácté pozici. Během zimní přípravy jsme v určitých přípravných zápasech jsme měli také problémy, ale věřím, že se to ustálí a budeme lepší a dokážeme hrát bezpečněji směrem dozadu a v té rozhodující útočné fázi nám to tam bude padat.

Přes zimu také došlo k doplnění kádru. Jaká panuje spokojenost s posilami?

Snažili jsme se vybírat hráče tak, abychom měli většinu postů zdvojených, což se nám podařilo. Většinou přišli mladí hráči, ve kterých bude určitá dravost a chuť se prosadit. To by pro nás mohlo být důležité, protože zkušené hráče tu máme a tu zkušenost by měla doplnit právě dravost mladých hráčů.

Jistě už přemýšlíte o složení základní jedenáctky pro nedělní zápas. Jak to vypadá, máte nějaké otazníky?

V sestavě máme samozřejmě ještě pár otazníků. Když budu konkrétnější, tak osm hráčů máme jistých a dál se budeme ještě rozhodovat.

Jak vnímáte sílu současného kádru? Je silnější než byl na podzim?

Já tomu pevně věřím! Podle mých zkušeností je celá soutěž během jarních bojů silnější a náročnější než samotný podzim.

Jaký je zdravotní stav hráčů před prvním utkáním?

Máme u některých hráčů drobná zranění a uvidíme do konce týdne, zda se podaří dát vše do pořádku.

Nyní otázku, na kterou asi známe odpověď. S jakým cílem vstupujete do jarní části soutěže?

Cíl je pro nás jasný a tím je záchrana. To je pro nás prvořadý cíl. V soutěži je osm týmů, které nejsou zachráněné a my jsme na čtrnáctém místě. Proto je pro nás prvořadým cílem záchrana a vše ostatní je bonus. Samozřejmě chceme být v tabulce co nejvýš, ale to je až druhořadý cíl, my si musíme co nejrychleji zajistit účast i v příštím ročníku.

Na úvod vás čekají Pardubice, ale poté jedete do Líšně a doma vás čeká Sokolov. Dva posledně jmenované zápasy pro vás budou asi důležitější že?

Nemyslím si to. Jarní část má čtrnáct zápasů a pro nás je důležitý každý z nich. Druhá liga je navíc taková, že každý může porazit každého. Každý bod se pro nás bude počítat a budeme jich chtít získat co nejvíce.

Zkusíte pozvat fanoušky na první jarní zápas?

Strašně rád bych naše fanoušky pozval na nedělní zápas! Nebyl jsem ve Vlašimi od začátku sezóny, ale živě si vzpomínám na poslední dva domácí vítězné zápasy, kdy nám ohromě pomohli a já doufám, že jejich hlasivky nám budou pomáhat i nadále. I když nebude příznivé počasí, tak bych si strašně moc přál, aby dorazili a pomohli nám!

Ve Vlašimi jste zažil mistrovské zápasy a dlouhou přípravu. Jak vy osobně vnímáte podmínky v klubu?

Ve Vlašimi nejsou určitě špatné podmínky. Samozřejmě některé věci jako tréninkové plochy nemáme stálé, ale v okruhu do pěti kilometrů máme vždy dostatek ploch. Podařilo se nám rozšířit realizační tým. Když si vše vyhodnotím, tak podmínky pro druhou ligu jsou ve Vlašimi na dobré úrovni

Takže se vám u nás líbí. Máte tedy chuť ve Vlašimi působit delší dobu?

Smlouvu mám na dva roky, ale je pravdou, že jako trenér nikdy nevíte. Ale cílem je zachránit soutěž, stabilizovat se a postupně posunout tým zpět do horní poloviny tabulky, kde je Vlašim zvyklá být. Takže práce tady je pro mě výzvou.

Jiří Paýr