Už čtyři ligové zápasy nepoznali hořkost porážky, z toho třikrát za sebou zvítězili. Tuhle velmi příjemnou sérii se budou fotbalisté Vlašimi snažit prodloužit už ve středu na půdě Blanska, kde (v 16.30 hodin) nastoupí k utkání 18. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. „Čeká nás další kvalitní soupeř, který je sice ve spodní polovině tabulky, ale v posledních zápasech pravidelně boduje,“ poukazuje trenér Daniel Šmejkal na fakt, že Blansko se může rovněž pyšnit čtyřzápasovou sérií bez porážky.

Trenér Daniel Šmejkal. | Foto: ČTK/Kamaryt Michal

Vlašim v úvodu jarní části sice doma překvapivě podlehla Táborsku, pak ale uhrála cenný bod v Ústí nad Labem, načež si vyšlápla postupně na Třinec, Prostějov a naposledy Líšeň. „Hráli jsme se soupeřem z horních pater tabulky a podle mého názoru jsme do šedesáté minuty, než jsme vstřelili druhou branku, odehráli velmi dobré utkání. Po naší druhé brance začal být soupeř lepší, my se snažili hru kontrolovat, ale Líšeň přeci jen snížila. Kontaktní branka nás dostala pod tlak, ale v závěru se nám to podařilo ubojovat,“ hodnotil nedělní vystoupení vlašimský lodivod.