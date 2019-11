Důvod k radosti byl jednoznačný – dva góly Jiřího Janušky, otočený zápas se Žižkovem a hlavně posun v tabulce mimo sestupové pozice. Na pozápasové tiskové konferenci hodnotili utkání oba trenéři.

„Pro nás to bylo hodně důležité utkání. V posledních zápasech jsme nehráli špatně, ale dopláceli jsme na chyby a nedávali jsme branky. Musím říct, že z mého pohledu byl dnešní zápas dost podobný těm předešlým,“ hlásil kouč Vlašimi Daniel Šmejkal.

A pokračoval: „V prvním poločase jsme nehráli špatně a vytvořili si dvě velké šance, ale neproměnili je. Naopak v úvodu druhého poločasu jsme šli kvůli zranění Kadlece do deseti a pak smolně inkasovali. Soupeř byl potom lepší a přehrával nás. To jsme přečkali a vystřídali, což nám prospělo a kluci svou bojovností dokázali vyrovnat. Utkání pak bylo otevřené na obě strany, ale nám se podařila krásná akce a Jirka Januška dokázal druhým gólem otočit zápas. Z naší strany to bylo ubojované, ale v téhle situaci to tak bývá a my můžeme být jedině spokojeni.“

Jeho protějšek z poražené žižkovské Viktorie Zdeněk Hašek k zápasu dodal: „Na Vlašimi byla vidět velká vůle po třech bodech. Domácí ale přeci jen trochu svazovalo to, v jaké pozici se před zápasem nacházeli. Zdejší mužstvo má určitě na to, aby hrálo v tabulce výš. My jsme podali z mého pohledu nejhorší utkání v letošní sezóně. Nevím, co se s hráči stalo, protože pohodu jsme nedokázali přenést na hřiště.“