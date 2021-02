Hodně rušno bylo během pondělního závěrečného dne zimního přestupového období pod Blaníkem. Druholigová Vlašim na poslední chvíli realizovala odchody i příchody. Klub nakonec opustil senegalský útočník Adama Diamé, naopak ho posílili Jakub Křišťan a Matěj Jurásek.

Adama Diamé odešel z Vlašimi na hostování do Liberce. | Foto: archiv FC Sellier & Bellot Vlašim

Diamé se rozhodl přijmout prvoligovou výzvu a na hostování do konce sezony zamířil pod Ještěď – do Slovanu Liberec. „Je to mladý, talentovaný útočník s velkým potenciálem. Už je adaptovaný na český fotbal z druhé ligy ve Vlašimi. Přichází k nám na půl roku s opcí. Uvidíme, jestli se nám podaří využít jeho potenciál, dostat ho dál a udělat z něj kvalitního útočníka, který bude přínosem,“ prohlásil liberecký kouč Pavel Hoftych na adresu senegalského útočníka, který působil ve Vlašimi od července 2019 a za devatenáct utkání v jejím dresu vstřelil dvě branky.