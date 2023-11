Fotbalisté Vlašimi mají za sebou hořkou domácí derniéru v letošním kalendářním roce v rámci FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Před vlastním publikem totiž prohráli v 15. kole doma s poslední rezervou Sparty 0:1, která se tak trefou Kaštánka odrazila ode dna tabulky. Svěřenci trenéra Martina Hyského naopak dál zůstávají na šesté pozici.

Vlašim doma prohrála se Spartou B | Foto: Deník/Michal Káva

Vlašim předvedla doma slibný úvod a ze začátku bylo na ní vidět, že by se ráda rozloučila s diváky vítězstvím. Elán z úvodu zápasu ale časem vyprchal a navrch začala mít překvapivě Sparta. „Výkon prvních dvacet minut byl jakžtakž. Měli jsme šance, pak už jsme se ale do žádných vyložených nedostali. Tím pádem jsme nedali gól. Tři šance. Pak byl moc těžký, podmočený terén na naší, což se projevilo do kvality a do hry,“ mínil asistent trenéra Dušan Binder.

V domácí brance měl hodně práce brankář Matyáš Vágner, který se blýskl několika zákroky a především díky němu se šlo do šaten za bezbrankového stavu 0:0. Aktivnější Sparta ale pokračovala v tlaku i po přestávce. Navíc se jí podařilo zatlačit Vlašim její zbraní, když na domácí vyvíjela pořád tlak. Presink se nakonec vyplatil a dvanáct minut po změně stran se o jedinou branku zápasu postaral Kaštánek.

S Vlašimí mohlo být ještě hůř, nicméně Hranošův lob přes Vágnera domácí vykopli před brankovou čárou. Domácí zahrozili až v závěru. První náznak šance zastavil včas gólman Surovčík. V nastavení měl i velký kus štěstí. Po centru Bredy hlavičkoval Biegon jen těsně vedle a Pražané si mohli domů odvést všechny body.

„Výsledek je, jaký je. Je to smůla. Musíme jít dál. Porážka nás určitě mrzí, protože přišlo podpořit hodně diváků. Soupeř dal o jeden víc a vyhrál. Na závěr mohl Biegon vyrovnat, bohužel jsme ale nebyli produktivní. Těžko říct, proč nejsme efektivní,“ přemítal v hlavě Binder. Vlašim udělá tečku za podzimní částí příští víkend duelem v Chrudimi.

Vlašim – Sparta Praha B 0:1 (0:0)

Branky: 57. Kaštánek. ŽK: 5:4. Rozhodčí: Kvítek – Vlček, Šafránková. Diváci: 478.

Vlašim: Vágner – Heppner, Breda, Kulhánek, Sanneh (78. Kričfaluši) – Pernica (58. Lacík, 78. Šmiga), Nogha, Musil (66. Toula), Labík, Šubert (66. Biegon) – Singhateh.

Sparta B: Surovčík – Večerka, Ševínský, Lilling – Penxa, Kaštánek (81. Okeke), Horák, Hodouš (72. Váňa) – Rus (88. Novotný), Schánělec, Hranoš.