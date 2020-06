Za Vlašim se tak konečně po koronavirové pauze prosadil někdo jiný než kapitán Ladislav Janda – o to je veselejší, že střelci se našli hned dva.

Dlouho to přitom vypadalo, že stejně jako v předchozím utkání v Ústí nad Labem, bude hledání marné. V úvodu totiž předložil míč Janda do tutové šance Svobodovi, který ale stoprocentní šanci trestuhodně zahodil.

Trestat mohl po čtvrthodině hry hostující Hašek, ale nevyzrál na Bačkovského, který se v brance Vlašimi představil poprvé po koronavirové pauze. O chvíli později měl další tutovku na noze domácí Blecha, jenže nabídku Svobody ve skluzu do odkryté branky neumístil.

I v dalším průběhu se hrál oboustranně zajímavý fotbal a bylo na co koukat. Když se krátce po půlhodině hry opřel znovu do míče nejaktivnější duklista Hašek, zachránilo Vlašim od újmy břevno. Protože pak ale v síti neskončila ani rána Závišky, šlo se do kabin za bezbrankového stavu.

Po změně stran dal o sobě jako první vědět, kdo jiný než Hašek. Jeho střela ovšem i tentokrát orazítkovala horní konstrukci Bačkovského svatyně. Následně na druhé straně neuspěli Blecha ani Dias.

Není ale sporu o tom, že při Vlašimi v neděli stálo štěstí. A nakonec se na její stranu přiklonilo i v koncovce. Na začátku závěrečné čtvrthodiny se při přečíslení dostal do druhé dobré možnosti Dias, který tentokrát vše vyřešil přesnou střelou.

Pojistku na překvapivé tři body pak sedm minut před koncem přidal Svoboda, jenž napravil zaváhání z počátku zápasu a krásnou ranou zpoza vápna definitivně rozhodl.

"Jsem spokojen s výsledkem i hrou. V utkání jsme si vytvořili více brankových možností. Dukla sice dvakrát trefila břevno, ale i my jsme měli řadu šancí a nakonec jsme dali i dvě branky. Klukům musím poděkovat, že na hřišti nechali všechno. Byli za to odměněni cennou a důležitou výhrou," zhodnotil utkání trenér Vlašimi Daniel Šmejkal.

FC Sellier & Bellot Vlašim - FK Dukla Praha 2:0 (0:0). Branky: 75. Dias, 83. V. Svoboda. ŽK: 90+2. Bačkovský (VLA) – 33. David Kozel (DUK). Rozhodčí: Dorušák – Myška, Lakomý.

FC Sellier & Bellot Vlašim: Bačkovský – D. Hašek, J. Štochl, Broukal, Mil. Kadlec (79. Sváta) – P. Breda, Blecha, Janda, V. Svoboda – Záviška (67. Fotr), Dias (85. Diamé).

FK Dukla Praha: M. Hruška – Chlumecký, Preisler (85. Ullman), Doumbia (74. Fábry), F. Hašek – Ayong (62. Lu. Holík), Daniel Tetour, D. Souček (62. Hadaščok), Fišl – David Kozel (46. Krunert), Dancák.