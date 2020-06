Vlašim v nedělním utkání 27. kola FORTUNA:LIGY remizovala doma s Vyšehradem 1:1. Hlavní příčinou jednobrankového smíru bylo především několik zahozených stoprocentních šancí domácích, což si uvědomoval i trenér Daniel Šmejkal. „Nicméně máme bod a pokračujeme dál,“ uvedl po zápase. Jak vývoj střetnutí dále komentoval?

Trenér Daniel Šmejkal | Foto: Zdeněk Plachý

„Utkání bylo pro diváka určitě zajímavé. Do obou poločasů se nám nepodařilo vstoupit zrovna ideálně. V první půli si soupeř vytvořil dvě dobré situace, kdy dokázal zahrozit. My jsme se pak dostali do zápasu, vytvořili si čtyři velké šance a dostali se i do vedení. Bohužel nevydařený vstup do druhého poločasu přinesl soupeřovo vyrovnání a nám pak nějakou chvíli trvalo, než jsme se dokázali oklepat. Změnili jsme i rozestavení a noví hráči tomu pomohli. V závěru zápasu jsme měli dvě velké šance, kdy jsme mohli dát rozdílovou branku, ale bohužel to nevyšlo,“ zhodnotil Daniel Šmejkal.