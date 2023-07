Po odchodu Jana Suchana se v kabině fotbalové Vlašimi hledal nový kapitán. Teoreticky bylo ve hře, že se vrátí na paži vracejícího se Petra Bredy, nicméně ten není ještě úplně fit a tak se lídrem na hřišti stal další navrátilec Jiří Kulhánek. Zatímco on i jeho spoluhráči úvodní remízu v Brně 1:1 brali, stejný výsledek s Chrudimí už nikoliv. „Tím víc mě štve, že jsme druhý zápas nevyhráli,“ říká 27letý bek.

Nový kapitán Vlašimi Jiří Kulhánek | Foto: Kristýna Hejnová

Před gólem na 1:1 jste měli velkou šanci skórovat na 2:0, ale vzápětí jste inkasovali. Potvrdilo se otřepané pravidlo „Nedáš, dostaneš!“?

Něco na tom bude. Naší šanci jsme nedali a pak dostaneme takový laciný gól z výkopu. Je to ztráta. Co si budeme povídat. Chrudim jsme měli přejet 3:0 a jít od toho. Místo toho jsme naštvaní, že jsme ztratili dva body.

Před dvěma měsíci jste jí přitom doma přejeli. V čem byl kromě obměny kádru největší rozdíl mezi oběma zápasy?

Porazili jsme jí i loni na podzim, kdy jsme se hrabali z posledního místa, takže jsme si připomínali, že nám mají co vracet a že nám loni nedali gól. Ale přesně, jak jste řekl. Před dvěma měsíci porazíme Chrudim 4:0 a teď se s ní trápíme. Nevím, jestli to je tím, že přišli mladí kluci. Asi se s tím počítá, že nebudeme moc zkušení a nebudeme hrát jako mančafty, kterým je v průměru přes třicet víc, že dají na 1:0 a zápas ukopou. My chceme hrát za každého výsledku, to je ta daň. Pak dostáváme takové blbé góly.

I podruhé bod. Doma s Chrudimí ale Vlašim dva ztratila

Byla daní u vyrovnávacího gólu, že i obrana je celá nová a pořád se sehráváte?

Může to být trošku tím. Co si ale vybavuji, tak gól padl po vystřídání, kdy jsme vyměnili dva krajní beky, takže na nesehrannost bych to nesváděl.

Vy sám se vracíte po dlouhém zranění. Hrajete s kapitánskou páskou, kabina si vás navíc zvolila jednomyslně. Jaké to je?

Samozřejmě mě to potěšilo. Realizační tým i hráči se shodli, abych byl kapitánem, což mě samozřejmě těší. Na druhou stranu je to o něco větší zodpovědnost. Jsem tady třetí nejstarší a čeká se ode mě, že tomu dám tady nějaký řád a budu schopen mluvit a mít zkušenost. Tím víc mě ale štve, že jsme druhý zápas nevyhráli.