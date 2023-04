Reprezentace pomohla. Rigo po návratu ukončil půlroční gólový půst

Zatímco většina spoluhráčů si mohla o ligovou přestávku odpočinout, on si plnil povinnosti v národním týmu do 21 let. Slovenský záložník Tomáš Rigo nastoupil za rodnou vlast ve všech třech přípravných zápasech. Předvedené výkony v reprezentačním dresu mu ale zvedly sebevědomí natolik, že hned po návratu ukončil ve Vlašimi půlroční gólový půst, když se podílel na výhře nad Třincem 4:0. Jeho trefa zakončila poločas snů domácího celku.

Záložník Tomáš Rigo při zápase s Opavou | Foto: Veronika Hejnová

V jaké náladě jste se ze srazu vrátil?

Určitě v dobré. Podařilo se nám vyhrát turnaj. Hrál jsem hodně minut, takže nálada byla dobrá. Jsem rád, že jsem se dostal do slovenské jednadvacítky a snad se v ní udržím. Přenesl jste si sebevědomí i do zápasu s Třincem?

Určitě se cítím lépe a doufám, že moje výkonnost poroste nahoru. Navíc jste ukončil půlroční gólový půst. Asi velká úleva, že?

Jsem určitě rád, že jsem se konečně trefil. Na gól jsem čekal hodně dlouhou dobu a jsem rád, že padl v tomhle zápase. Foto: Vlašimský blitzkreig. Třinec si domů odvezl čtyřbrankovou nálož Když jste se trefil poprvé, tak jste vyhráli 6:1, nyní 4:0. Znamená to, že když se trefí Rigo, tak Vlašim spustí kanonádu?

Zatím to tak vypadá (směje se). Jsem rád, že nám tam góly padají, když se trefím taky. Jsem ale rád, že jsme utkání zvládli a držíme vítěznou šňůru. Kapitán Suchan naznačil, že chcete být nejlepším týmem jara. Zatím tomu jdete hodně naproti. Kde se ve vás vzalo to odhodlání?

V přípravě jsme na sobě hodně zamakali, sedli jsme si a řekli, že jarní část odmakáme. Chceme se dostat do baráže, což je náš cíl. Snad si udržíme formu, kterou teď máme. Koukáte se tedy už v tabulce spíš nahoru než dolu?

Určitě máme výhled na baráž, ale soustředíme se zápas od zápasu. V každém utkání chceme odvést maximum. Tři body jsou pak jen třešnička na dortu.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu