Deset kol a stále bez porážky. Fotbalisté Vlašimi se nadále mohou pyšnit, že jako jediní stále drží v letošní sezoně neporazitelnost. Na druhou stranu zapsali v 10. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY už šestou remízu. Ze všech účastníků druhé nejvyšší soutěže jich mají nejvíc. Tu poslední proti Opavě (1:1) zajistil Martin Šubert.

Vlašim doma remizovala s Opavou 1:1 | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Domácí ve středu vypadli smolně a zároveň překvapivě z MOL Cupu na půdě třetiligových Velvar. Ze šoku se Vlašimští chtěli vzpamatovat před vlastními fanoušky vzpamatovat. Nejprve ale schytali další ránu od jejich bývalého hráče. Filip Blecha podruhé přijel na stadion v Kollárově ulici v dresu soupeře a opět skóroval. „Asi mi to tady na tu branku sedí. Jsem rád, že jsem dal gól. V poslední mé sezoně tady jsem se nastartoval, začal jsem se prosazovat. Vždy to takhle vyjde, že v dresu soupeře tady skóruju,“ řekl 26letý záložník Opavy, který hájil modrobílé barvy tři a půl roku.

„Bylo to o soubojích, o druhých míčích. K tomu naše nekvalita v přechodové fázi a vepředu. Oproti druhé půli jsme si tolik nepodrželi balón,“ hledal příčiny špatné první půle člen střední řady domácích Martin Šubert. Vlašimi chvíli trvalo, než se vrátila do zápasu. Probudily ji až čerstvé posily Barnabáše Lacíka. První pokus 21letého fotbalisty Slezané zblokovali, na podruhé hledal nejlepšího střelce domácích, Singhateha. Hlavičku gambijského střelce ale vyrazil brankář hostů Richter na roh.

Miřetice obhájily čtvrtfinále. V poháru přetlačily Votice

Vlašimi patřil hlavně druhý poločas, kdy převzala iniciativu. Nejprve se domácí dožadovali penalty poté, co se ve vápně ocitl na zemi Breda, avšak marně. Vyrovnání přišlo až v 69. minutě, který si naběhl na centr a překonal opavského gólmana. Hosté mohli v závěru rozhodnout, když se ocitl sám před Vágnerem Velička, nicméně domácího gólmana neohrozil.

„Druhá půle byla z naší strany o hodně lepší. Šli jsme za vítězstvím, ale nevyšlo nám to. Po průběhu bod určitě bereme, i když bychom byli rádi za tři. Prohrávali jsme, ale soupeře jsme dotáhli,“ zhodnotil Šubert. „Byl to docela hezký zápas. Celkem spravedlivá remíza. První poločas jsme byli lepší my, ve druhém zase Vlašim. Byli jsme pasivní a ona toho využila,“ dodal Blecha.

Vlašim tak připsala už šestou remízu v sezoně. Ze všech celků jich má nejvíc a stává se tak opět remízovou královnou druhé ligy. Na druhou stranu jako jediná drží po deseti kolech soutěže neporazitelnost.

Vlašim – Opava 1:1 (0:1)

Branky: 69. Šubert – 16. Blecha. ŽK: 3:4. Rozhodčí: Bělák – Podaný, Líkař. Diváci: 460

Vlašim: Vágner – Lacík (75. Badu Dankwah), Heppner, Sanneh, Šubert, Breda, Šmiga (75. Biegon), Singhateh, Nogha, Labík, Kričfaluši.

Opava: A. Richter – Kopečný, Janoščín, Helebrand, Hýbl – Blecha, Omale, Málek (88. Kadlec), Ondráček (77. Rataj), Rezek (59. Ščudla) – Vaněček (59. Velička).