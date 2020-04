Řehák: Už zimní příprava mi přišla dlouhá, ale s touto situací to srovnat nejde

Kopačky a brankářské rukavice vyměnil za cvičební pomůcky. Důvod je jasný, chce a musí být stoprocentně připraven na případné pokračování FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. „Snažím se stále udržovat, co to jde,“ říká vlašimský brankář Josef Řehák, který už se návratu na trávník nemůže dočkat. „Už mi to moc chybí, těším se na kluky a na lidi z Vlašimi až se to opět rozběhne,“ přiznává.

Brankář Vlašimi Josef Řehák v akci | Foto: Deník / František Géla

„Už letošní zimní příprava mi přišla dlouhá, nicméně s touto situací to srovnávat snad ani nejde,“ tvrdí pětadvacetiletý gólman, který s půlroční pauzou, kdy byl na hostování ve Štěchovicích, působí pod Blaníkem od roku 2013. „Cítím se v klubu dobře,“ pochvaluje si. Byl to právě Řehák, kdo na jaře odchytal jediné mistrovské utkání, které Vlašim odehrála 8. března doma proti Pardubicím. Záhy ale byla soutěž kvůli pandemii koronaviru odložena. Hráči dostali od klubu individuální plány. Výjimkou samozřejmě nebyl ani vlašimský brankář, přestože jeho trénink je od ostatních lehce odlišný. „Kluci to mají hodně o běhání, já spíš více posiluji, ale běhat chodím také. Snažím se odstranit stabilizační nedostatky,“ líčí svůj program Řehák, který se už dokonce podíval i na hřiště. „Dvakrát se mi to povedlo,“ potvrdil. A čím dalším se v této době snaží zabavit? „Většinou si pustím si nějaký dobrý film nebo seriál, případně jdu na procházku se psem,“ prozradil. Zpátky v čase: Kohák, Švanci i Zelí. Kondrac zažila ligu, ale Kácov ji nepotěšil Přečíst článek › Bačkovský věří v restart. Kondici udržuje i se svým sparťanským kamarádem Přečíst článek ›

