„Mužstvo se už pomalu dává dohromady,“ řekl tajemně 47letý kouč. Přestupní období končí v Česku příští čtvrtek a tak se ve středočeském klubu na poslední chvíli dolaďují poslední posily. „Kádr se pořád vyvíjí. Řešíme ještě ofenzivní hráče. Uvidíme, jestli se je podaří dohodnout,“ nastínil Hyský.

V nejbližších dnech by měli do Vlašimi dorazit tři cizinci, kteří už by měli být zaregistrovaní. Jedná se o jednoho o fotbalistu z Kamerunu, Brazílie a Senegalu. V jejich případě se čeká pouze na vyřízení víz a vstupenek, nicméně by měli dorazit ještě do konce února. „Jací budou a jak moct budou schopni pomoct týmu, na to je potřeba počkat,“ zůstával opatrný hlavní kouč aktuálně dvanáctého týmu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Ve Vlašimi museli oželet ale Ondřeje Lehoczkiho, na kterého dlouho čekali, a hodně s ním počítali do obrany. Nicméně prvoligový Liberec si 25letého beka nyní ponechal na severu Čech a obránce Slovanu se tak po roce a půl možná dočká dalšího startu v nejvyšší soutěži.

Co mu ale udělalo velkou radost, je dosavadní průběh zimní přípravy. „Jde dle plánu. Určitě jsme spokojení,“ hlásil z Nymburka Hyský, kde Vlašimi pomalu končí takřka týdenní soustředění, které vyvrcholí v pátek od 14 hodin přípravným zápasem s Viktorii Žižkov. Předchozí kvarteto hodnotí hlavní kouč středočeského celku pozitivně. „Máme za sebou čtyři zápasy se zlepšující tendencí. Posledního třetiligového soupeře jsme zdecimovali,“ poukazoval Hyský na výhru 7:0 nad Živanicemi působící v České fotbalové lize. Nyní už jeho svěřence budou čekat těžší soupeři. Po střetnutí s lídrem třetí nejvyšší soutěž, přijde na řadu generálka s Jihlavou.

