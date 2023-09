Přestup na poslední chvíli. Lacík: Neváhal jsem. Sám míří ještě výš

V závěru přestupního období se objevil ve Vlašimi až na poslední chvíli. Jednadvacetiletý útočník se jí rozhodl vyměnit za Vyškov a v modrobílém dresu zůstane do konce sezony formou hostování. Domácím fanouškům se ale poprvé představil až v duelu s Opavou. Mezitím stihl už skórovat jeho branka ale nezabránila druholigovému celku vypadnutí z MOL Cup. On sám by se díky působení pod horou Blaník rád posunul mezi elito do české nejvyšší soutěže.

Útočník Barnabáš Lacík je novou posilou Vlašimi | Foto: FCSB Vlašim