Zápas přitom začali lépe domácí, kteří zpočátku potvrzovali svou dobrou formu z předchozích zápasů. Se střeleckým pokusem Machynka si ale poradil pozorný Jakub Markovič a v další šanci Zlatohlávek minul. V 9. minutě se ovšem stejný hráč už nemýlil a poslal Prostějov do vedení – 1:0. Radost však domácím hráčům dlouho nevydržela, když se hlavou a s pomocí tyče prosadil Petr Průcha – 1:1.

Oba celky se snažily hrát aktivně a k vidění bylo několik zajímavých akcí na obou stranách. Nicméně byli to domácí, kteří se dostali zpět do vedení. Opět u toho byl Zlatohlávek, který dostal prostor pro přesné zakončení – 2:1.

Vlašim se snažila opět o bleskovou odpověď, ale střela kapitána Jandy se mezi tři tyče nevešla. Na vyrovnání si museli Středočeši počkat do 38. minuty, kdy se do míče znovu opřel Janda a tentokrát už to vyšlo – 2:2. Tímto výsledkem také skončil první poločas.

Krátce po změně stran se řítil do šance domácí Matoušek - dokonce dostal míč do sítě, ale branka pro předchozí nedovolený zákrok neplatila. Prostějov byl v úvodu druhého poločasu i nadále aktivnějším celkem. Koudelka však rozvlnil síť ze špatné strany a úspěšný nebyl ani Matoušek, který míč napálil nad branku.

Po neproměněných šancích domácích tak přišel trest. Osmnáct minut před koncem si Bassey pohrál s míčem na hranici vápna, vypálil a prostřelil Muchu – 2:3. Prostějov se nechtěl s nepříznivým vývojem smířit a vrhl veškeré síly do útoku, kýženého vyrovnání se ale nedočkal.

Naopak v závěrečné desetiminutovce zápasu si Vlašim dvěma zásahy pojistila tři body. Nejprve doklepl míč do sítě Zinhasovič a krátce po něm pokus Jandy srazil do vlastní sítě Sečkář – 2:5.

Poté ještě korigoval skóre domácí Bala, ale na exportu tří bodů do Vlašimi už nic nezměnil. Svěřenci trenéra Daniela Šmejkala tak dokázali bodovat ve třetím ligovém utkání v řadě, podruhé za sebou za tři body.

1.SK Prostějov – FC Sellier & Bellot Vlašim 3:5 (2:2). Branky: 9. a 21. Zlatohlávek, 88. Bala – 12. Průcha, 38. a 86. Janda, 72. Bassey, 83. Zinhasović. Rozhodčí: Adámková – Dohnálek, Pfeifer. ŽK: Koudelka – Průcha, Ruml. Bez diváků.

Prostějov: Mucha – Machynek (78. Langer), Bala, Sus, Stříž (78. Sečkář) – Matoušek, Kopřiva, Spáčil, Jurásek (64. Zapletal) – Zlatohlávek (39. Píchal), Koudelka. Trenér: Pavel Šustr.

Vlašim: Markovič – Broukal, J. Štochl, P. Breda – Blecha, Průcha, Zinhasović, Janda – Jurásek (63. Ruml) – Červenka (88. Firbacher), Bassey (90. Zukal). Trenér: Daniel Šmejkal.

Jiří Paýr