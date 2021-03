Původně se mělo střetnutí konat ve středu 3. března, kdy je naplánován řádný termín pro osmifinále pohárové soutěže, ve kterém je Vlašim jediným účastníkem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Mezi šestnáct nejlepších se dostala poté, co v předcházejícím kole vyřadila prvoligovou Karvinou. Jablonec prošel do boje o postup mezi nejlepších osm týmu soutěže na základě odstoupení dalšího týmu druhé nejvyšší soutěže – Líšně. Zápas byl následně kontumován výsledkem 3:0 ve prospěch Severočechů.

Před Vašim se tak stojí další těžký úkol. „Jablonec je pro nás velmi atraktivní soupeř. Navíc budeme hrát doma, to je vždy svátek. Jen je obrovská škoda, že u toho nebudou diváci. My v každém případě půjdeme do utkání s tím, že chceme podat kvalitní výkon a pokusíme se zabojovat o postup,“ řekl trenér Daniel Šmejkal.

Podaří se jeho svěřencům zaskočit po Karviné dalšího účastníka FORTUNA:LIGY?