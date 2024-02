Tři týdny před začátkem jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY hlásí fotbalisté Vlašimi posilu do útoku. Na hostování z Teplic přichází mladý 20letý útočník Tadeáš Vachoušek, syn slavnějšího otce Štěpána. Čerstvá akvizice by se poprvé v novém dresu měla ukázat už v sobotu v přípravném utkání proti Táborsku. Hrát se bude od 11 hodin.

Tadeáš Vachoušek přichází do Vlašimi na hostování z Teplic. | Foto: Deník/František Bílek

Vlašimský trenér Martin Hyský už na startu zimní přípravy avizoval, že bude chtít směrem dopředu někoho přivést. Dočkal se. Vachoušek trénoval s týmem už od začátku týdne, až v pátek ale byly dotaženy všechny formality a hostování do konce sezony vstoupilo v platnost.

„Jsme rádi, že se nám podařilo Tadeáše přivést k nám do Vlašimi a pevně věříme, že bude pro náš tým posilou do jarní části soutěže,“ uvedl na k příchodu nové posily na klubovém webu sportovní ředitel klubu Jan Jícha. Sám následně naznačil, že by do startu jarní části druhé ligy, která začíná za tři týdny, mohl ještě někdo přijít. „Uvidíme, jak se věci pohnou. Jakmile bude něco definitivně rozhodnuto, určitě budeme naše fanoušky informovat,“ dodal.

Vlašim dostala v přípravě další příděl, tentokrát schytala čtyřku v Jihlavě

Vachoušek nastupoval za Teplice poprvé už před třemi lety, kdy si připsal premiérových devět minut. Až vloni ale začal hrát pravidelněji, i když spíše paběrkoval v sestavě. Za severočeský tým nakonec v minulé i letošní sezoně vstřelil vždy po dvou brankách ve 34 zápasech. Další kvarteto zásahů přidal i za rezervní tým působící v České fotbalové lize – třetí nejvyšší soutěži.