Ať už nedělní zápas dopadne jakkoliv, tak Vlašim rozhodně zažila úspěšnou sezonu. Během ní se zařadila mezi favority druhé ligy a s přehledem si zajistila baráž. Prolínací soutěž sice pro ní začala špatně a na vlastním hřišti bude muset jít od začátku do risku a ideálně co nejrychleji vstřelit gól, aby mohla s baráží ještě něco udělat.

„Všichni víme, jakou sezonu hrajeme, jakou sílu máme, že doma jsme hodně silní a věřím tomu, že nic nevzdáváme, i když výsledek po prvním zápase pro nás vypadá hodně negativně. Uděláme všechno pro to, abychom byli připraveni pokusit se o malý zázrak,“ uvedl trenér Martin Hýský po čtvrtečním duelu v Teplicích.

FOTO: Fortelný sestřelil dvěma góly Vlašim. Teplice zahájily baráž lépe

Nyní měl tři dny na to, aby své svěřence co nejlépe připravil na poslední zápas sezony, která napíše tečku za ročníkem 2021/2022. Vlašim však doma umí vítězit rozdílem tří gólů. V letošní sezoně se jí to podařilo hned šestkrát. Nyní však budou stát na druhé straně Teplice, které jsou o poznání těžší soupeř než v případě Žižkova, Ústí, Třince nebo Vyškova. „Věřím, že doma recept najdeme a budeme nebezpečnější než na Stínadlech,“ prohlásil vlašimský kouč.

„Byla by škoda to zabalit. Nic není definitivně ztraceno,“ burcoval hráče hlavní kouč na klubovém webu, který si je na druhou stranu vědom toho, že situace je za stavu 0:3 je pro jeho tým velmi složitá a postupový sen se dost vzdálil. „Porveme se o dobrý výsledek s vidinou, že postup není ztracený,“ řekl lodivod Vlašimi, který věří především ve výhodu domácího prostředí. Závěrečný souboj jeho svěřenců začíná v 16 hodin.