Chtěli jste porážku i kvůli tomu odčinit doma o to víc?

Trenér nás před zápasem namotivoval. Říkal, že musíme zlepšit souboje a hlavně hrát dopředu, což se nám podařilo v první půli a hlavně jsme rádi za vítězství.

Váš gól ze třiceti metrů byl naplánovaný, nebo jste to vzal podle situace na sebe?

Snažil jsem hledat ještě nějaký náběh, ale nikoho jsem neviděl, tak jsem si míč navedl a zkusil jsem si vystřelit a padl z toho gól.

Oproti zápasu v Chrudimi byla vaše trefa nyní vítězná. Jak chutná ten pocit?

Chutná o hodně víc, ještě takhle doma, že jsme vyhráli. Jsem rád, že jsem dal rozhodující gól. Nicméně jedeme dál a musíme se připravit na Líšeň.

OBRAZEM: Pětileté prokletí prolomeno. Vlašim konečně porazila Táborsko

Ve druhém poločase vás Táborsko hodně tlačilo. Co se stalo po penaltě?

Penalta nás hodně zdeprimovala. Snažili jsme se sice hrát naší hru, ale už to bylo takové hrozně nátlakové. Soupeř nás zatlačil, byli jsme pod tlakem, ale zvládli jsme to a to je hlavní.

Nakonec jste to byl vy, kdo v dresu Vlašimi opět zahrozil. Měl jste i jednu velkou šanci ve druhém poločase. Z čeho vychází váš gólový apetit?

Snažím se více střílet, protože na podzim jsem pálil málo, co se týče statistik. Posílám míče na bránu a jsem rád, že mi tam góly padají.

Dva zápasy, dva góly. Těžíte z povedené zimní přípravy, kde jste byli velmi produktivní?

Určitě. Jsem rád, že mi tam góly po přípravě padají a bude se formu snažit udržet do dalších kol

Po výhře nad Táborskem jste se dostali na druhé místo. Jak se kouká na tabulku?

Jsme určitě rádi, že se držíme na horních pozicích. Tenhle zápas byl pro nás klíčový, abychom se udrželi na špici tabulky. Budeme se tam snažit udržet nadále. Baráž je pořád ve hře.