Zlomová byla pro vývoj utkání 13. minuta, během které ústecký Jakš srazil ve vápně unikajícího Svobodu, uviděl červenou kartu a kopala se penalta. K té se postavil Dias a smazal dosavadní manko.

Od té body převzala Vlašim otěže zápasu plně do svých rukou. Ještě do poločasu si vypracovala dvougólový náskok. Krátce po půlhodině hry jí k tomu pomohl ústecký Písačka, jenž tečoval do vlastní sítě střelu Koubka.

Následovala Diasova rána do břevna, načež dvě minuty před pauzou vyšla domácím akce po ose Janda – Dias – Ruml, kterou posledně jmenovaný zakončil pod břevno. Vlašimský koncert pokračoval i po přestávce. V 52. minutě už to bylo 4:1, protože Filip Blecha dostal ideální přihrávku na vápno a zamířil přesně.

Středočechy pak na malou chvíli přibrzdil v rozletu Prošek. Ten postupoval po propadnutí Štochla z úhlu sám na branku a svou šanci proměnil. Poslední slovo měl ovšem čtvrthodiny před koncem střídající Diamé, který za sebou rovněž nechal všechny obránce a trefil mezeru mezi nohama gólmana Tvrdoně.

FC Sellier & Bellot Vlašim – FK Ústí nad Labem 5:2 (3:1). Branky: 14. Dias (pen.), 33. Písačka (vla.), 43. Ruml, 52. Blecha, 75. Diamé – 7. Koubek, 60. Prošek. ŽK: 45+2. M. Bílek (UNL), 64. J. Peterka (UNL), 71. Brak (UNL). ČK: 13. Jakš (UNL). Rozhodčí: Dorušák – Lakomý, Slavíček

FC Sellier & Bellot Vlašim: Řehák – P. Breda, Broukal, J. Štochl, Ruml (81. Vrána) – V. Svoboda, Janda (81. Zinhasović), Průcha, Blecha – Firbacher (57. Diamé), Dias (72. Daniel Kozel).

FK Ústí nad Labem: Tvrdoň – Hudec, M. Bílek, Čičovský, Prošek (78. Emmer) – Písačka, Jakš, J. Peterka, Chodora (46. Brak) – Koubek (65. Šilhan), Kušej (78. Jirkovský).