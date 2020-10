„Body s Vlašimí se ale nedělaly jednoduše. Byl to vždy těžký soupeř a doufám, že se takhle cítí i teď naši soupeři,“ říká čtyřiadvacetiletý záložník, který na druhé straně barikády stojí od začátku probíhající sezony.

S fotbalem začal jako čtyřletý kluk v Horní Bříze nedaleko Plzně. Odtamtud se po pěti letech stěhoval do plzeňské Viktorky, kde působil až do svých osmnácti. Přes následná angažmá v Domažlicích, v Olympii Praha a v Sokolově se dostal až do Vlašimi, kam přestoupil během letním přestávky.

„Před koncem loňské sezony mi zavolal trenér Šmejkal, abychom se sešli a promluvili si o našich cílech směrem do budoucna. Cíle byly stejné, proto moje cesta vedla do Vlašimi,“ poodkryl zákulisí svého přesunu pod Blaník.

Tam zatím v probíhajícím, momentálně přerušeném, ročníku nastoupil ke čtyřem zápasům ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE, ve kterých zaznamenal jeden gól, když pomohl k výhře s Ústím nad Labem (5:2).Další dva starty přidal v rámci MOL Cupu.

„Jsem velmi spokojený a vážím si projevené důvěry od trenéra. Užívám si každý zápas, ve kterém mohu být nápomocen týmu. A jsou z toho navíc body či případný postup v poháru,“ naráží na skalp prvoligové Karviné a postup do jarní fáze pohárové soutěže.

„Každý den se vám nepovede vyřadit ligového soupeře. Doufám, že nám v dalším kole bude nalosován další zajímavý soupeř a zkusíme si, jaké to je znovu čelit prvoligovému týmu,“ říká čtyřiadvacetiletý záložník.

Pohárový zápas v Karviné byl pro Rumla i celou Vlašim jedním z vůbec posledních před vynuceným přerušením soutěže. Poté následoval už jen domácí ligový duel s Blanskem. „Jen trénovat celý týden a vědět, že vás nečeká o víkendu mistrovské utkání, není úplně dobré, ale nic s tím v tuto chvíli neuděláme,“ uvědomuje si.

Čas bez zápasové zátěže využívá alespoň k tomu, aby stoprocentně vyléčil blíže nespecifikované zranění, které ho během sezony postihlo. „Je to určitě prostor dát se dohromady. Když mám úplné volno, tak ho trávím na chatě s rodiči a snažím se jim pomoci s čímkoliv, co potřebují. Jinak svoje aktivity mám momentálně omezené nejen kvůli mému zranění, ale i vydaným vládním opatřením,“ prozradil Ondřej Ruml.