Chtěli zaskočit lídra tabulky, místo toho ale dostali pořádně nařezáno. Fotbalisté Vlašimi odehráli proti pražské Dukle ostudný debakl. V rozmezí 38 minut prvního poločasu inkasovali od lídra druhé nejvyšší soutěže pět branek a do šaten šli za stavu 1:5. Stejný výsledek zůstal i po konci utkání. „Všechno bylo špatně,“ přiznal po zápase kapitán Jiří Kulhánek.

Fotbalisté Vlašimi. | Foto: Kristýna Janglová

Vlašimští si na Duklu věřili. Tušili, že by s pražským celkem mohli hrát otevřenou partii a na Julisce uspět. Vedoucí tým FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ale jasně ukázal, proč vede tabulky. Hosty zpráskal jak psy a v šestnáctce soupeře si dělal, co chtěl.

„Těžko se to hodnotí. Všechno tam bylo špatně. Moc pozitivních věcí naopak ne. Nehráli jsme to, co jsme si řekli. Chtěli jsme být silní na balónu a Duklu moc do ničeho nepouštět. Výsledek ale hovoří za vše. Velký špatný,“ hlesl kapitán Jiří Kulhánek.

Dukla už v patnácté minutě vedla 2:0. Po půl hodině inkasovala Vlašim potřetí. Následně sice gól naděje vstřelil Musil, ale ještě do přestávky přišly další dva zásahy Pražanů. Poločas ostudy završil minutu před přestávkou druhou trefou v zápase Matějka.

„Paradoxně jsme si říkali, že by Dukla mohla být soupeřem, který by nám mohl sedět. Vždy jsme museli dobývat. Věřili jsme, že zápas bude vypadat úplně jinak, ale 1:5 je šílený,“ nevěřil Kulhánek. Vlašimi nepomohlo ani trojí střídání ještě v průběhu prvního poločasu. Druhá půle se už jen dohrávala. Domácí udělali další krok za postupem. Vlašim už naopak může pomalu na případnou baráž zapomenout.

„Doufám, že se podobný zápas nebude opakovat a nezvládli jsme ho. 1:5 je ostuda, debakl. Nepovedlo se nic,“ přiznal Kulhánek. Vlašim bude moc utkání hrůzy odčinit už ve středu, kdy doma hostí rezervu Olomouce.

Dukla Praha – Vlašim 5:1 (5:1)

Branky: 6. Vondrášek, 15. Kozma, 29. a 44. Matějka, 38. Kozel – 35. Musil. ŽK:1:2. Rozhodčí: Zaoral.

Dukla Praha: Rada – Holiš, Vondrášek, D. Hašek – Peterka, Douděra (61. Zeronik), J. Hora, Ullman (75. Mešanović) – Kozel (61. J. Jeřábek), Kozma (75. Ludvíček), Matějka (84. Špatenka).

Vlašim: Vágner – Heppner (60. Kurka), Breda, Kareem – Kulhánek, Musil, Onije (36. F. Dostál), Šubert (60. Biegon) – Planka, Vachoušek (36. Osuagwu), Kneifel (36. Pikul).