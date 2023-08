Z letních příchodu z fotbalové Slavie zapadl do vlašimského kádru nejlépe. Gambijský útočník Ebrima Singhateh stačil vstřelit v sedmi zápasech druhé nejvyšší soutěže už šest gólů a kromě Chrudimi se prosadil v každém utkání. Devatenáctiletý mladík ukazuje, že by mohl být velkým střelcem a rád by se jednou vrátil do Edenu jako kanonýr. Potenciál na to má. I proto je Osobností Deníku.

Ebrima Singhateh se raduje z gólu do sítě Příbrami | Foto: Kristýna Hejnová

V minulé sezoně se Vlašim spoléhala především na góly záložníka a později kapitána Jana Suchana. V té letošní našla parádní adekvátní náhradu. Ebrima Singhateh na trávnících FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ukazuje, proč si ho vybrala Slavia. Šest gólů v sedmi zápasech je parádní vizitka. „Jsem velmi šťastný, ale je to o týmové práci. Bez ní bych branky nedal,“ podotýká skromně mladičký Gambijec.

Zatímco Vlašim se rozjížděla pomalu, tak on střílel ostrými už od prvního kola a především díky němu bodoval pátý celek tabulky od začátku sezony. V Prostějově a na Žižkově se jednalo o trefy vítězné. Také si ho soupeři začínají víc všímat a zároveň přichází i tlak s tím, že se na něj tým spoléhá. „Občas ho cítím. Někdy to tak musí být, abyste byli týmu prospěšní,“ říká Singhateh.

Eso z Gambie spasilo Vlašim i na Žižkově. Hyský viděl červenou

Se šesti trefami se dělí o druhé místo mezi střelci s dalšími dvěma hráči. Pouze brněnský Řezníček má jeden zásah víc. Singhateh si ale dává za cíl, že se on stane tím nejlepším kanonýrem letošního ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, což by udělalo radost nejen jemu a Vlašimi, ale i Slavii, která ho do spřáteleného klubu poslala, aby v něm fotbalově vyrostl.

„Mým cílem je jo růst, co nejrychleji to půjde ve Vlašimi. Je to tady dobré, tréninky jsou těžké, takže zdokonalování jde samo,“ říká Singhateh, který si angažmá pod bájnou horou Blaník a s ním i produkci gólů pochvaluje. „Je to dobré pro mojí kariéru. Do toho poslouchám spoluhráče, kteří mi pomáhají. Těží z toho i tým. Máme ho velmi kvalitní. Doufám, že budeme v těchto výkonech pokračovat,“ přeje si Singhateh.

Foto: Vlašim doma zlomila černou sérii s Příbramí. Hosté kolabovali v obraně

Snem gambijského teenagera je vrátit se časem do Edenu, kde by mohl sázet ještě důležitější góly a aby se z něj stal v sešívaném dresu útočník číslo jedna. Slavia mě sleduje samozřejmě. Vím, že je nejlepším týmem v Česku. Snad se do ní časem prosadím a ukážu, co ve mně je. Můj návrat do je možný,“ uvědomuje si mladý Gambijec.