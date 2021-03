Jurásek v první části sezony nastupoval (dokud to bylo možné) převážně za dorost – za tým U19 si v Evropě zahrál mimo proti Interu Milán. V listopadu pak poprvé nakoukl do A-týmu. Nejprve okusil nejvyšší ligovou soutěž, když odehrál část zápasu v Opavě (11 minut) a následně nastoupil i doma s Brnem (61 minut). Navrch přidal start v poslední utkání základní skupiny Evropské ligy na trávníku bundesligového Bayeru Leverkusen (9 minut). „Jsem za tuhle zkušenost rád. Potěšila mě důvěra trenérů, kteřá mi dali příležitost,“ přiznává talentovaný teenager.

Vlašim tak ulovila do svých řad mladého, ale zároveň už relativně velkými zápasy obouchaného borce. Jeho přesun z Edenu pod Blaník se dá označit za akci kulový blesk. Půlroční hostování bez opce zástupci obou stran upekli velmi rychle v samém závěru přestupního období. „Musel jsem se rozhodovat rychle,“ připouští Jurásek.

Celý proces mu ulehčil fakt, že před ním zamířili stejným směrem jeho dva červenobílí kamarádi – brankář Jakub Markovič a záložník Jakub Kříšťan. „Bylo by pro mě těžší, kdybych tady nikoho neznal. Na druhou stranu musím říct, že kolektiv je tady super, takže z toho pohledu by to stejně nebyl žádný problém,“ pochvaluje si.

I tak si zatím na nové prostředí zatím zvyká.„Abych pravdu řekl, tak si musím ještě zvyknout na dojíždění. Co se týče spolupráce, tak ještě to není úplně perfektní, ale určitě si na sebe časem zvykneme a všechno bude lepší,“ věří Matěj Jurásek.

V to samé jistě věří i vedení středočeského klubu a trenérský štáb v čele s Danielem Šmejkalem. Pokud všechno půjde tím správným směrem, mohl by jít Jurásek nejen výkonnostně nahoru, ale zároveň být pro Vlašim velký přínosem pro jarní těžké boje ve druhé nejvyšší soutěži – třeba už pro první mistrovské utkání, které mužstvo čeká v neděli doma s Táborskem.

Pokud se tato prognóza naplní, jednalo by se bezpochyby o oboustranně prospěšnou spolupráci.