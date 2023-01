Vánoční pauza nebyla na hráčích znát. Pozitivem pro hlavního kouče bylo, že se do tréninku zapojili všichni hráči, kteří ve zdraví dohráli podzimní část sezony. Úderem půl desáté měli sraz v areálu Na Lukách, o hodinu později už vyběhli na umělý trávník. „Na to, že to byl první trénink, tak bylo vidět, že kluci přišli s chutí. Máme spoustu nových hráčů, takže budeme potřebovat chvilku, abychom si na sebe zvykli,“ komentoval hlavní trenér Martin Hyský.