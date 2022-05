FOTO: Benešov rozjel kanonádu proti Příbrami. Souboj sousedů jasně ovládl

„Do zápasu jsme šli s tím, že chceme a musíme vyhrát a myslím, že jsme dokázali, že jsme po Brnu hráli nejlepší fotbal. Za sebe můžu říct, že za ten půl rok, co jsme tady, jsme si to zasloužili a je to krásné,“ rozplýval se v rozhovoru pro Českou televizi záložník Jan Suchan.

Dominance domácích pokračovala i po změně stran a jejich radost mohla propuknout hned zkraje druhého poločasu. Byla ovšem předčasná, protože gól Svobody padl z ofsajdu. Na další branku si tak museli všichni počkat do 78. minuty, kdy Toula přidal šťastnou, ale důležitou trefu. „Dal jsem ho kolenem. Bylo to prostě štěstí. Ve správný na čas na správném místě. Můžu poděkovat fotbalovému bohovi, že se míč ke mně takhle odrazil,“ komentoval svou trefu dvacetiletý útočník. V závěru utkání sice ještě za hosty snížil Kopečný, ale na výhře Vlašimi už jeho trefa nic nezměnila.

„Celý zápas jsme dominovali. Ze začátku tam byla trošku nervozita. Tým, jako Opava, jsme nepouštěli do šancí, sami jsme je naopak měli. Dali jsme v pravý moment góly, které padaly a zápas byl plně v naší režii,“ uvedl kouč Vlašimi Martin Hyský.

Po závěrečném hvizdu ale nakonec mohly slavit oba celky, neboť díky prohře Líšně na Žižkove se jak Středočeši, tak Slezané probojovali do baráže o nejvyšší českou soutěž. Vlašim v ní vyzve Teplice, Opava narazí na pražské Bohemians. „Chtěli jsme víc! Byli jsme nastavení, že vyhrajeme a Opavu přejedeme. Šli jsme si za tím víc. Byli jsme produktivní a myslím, že to je krásné vyústění toho roku,“ řekl Suchan.

„Emoce a radost po zápase je něco nepopsatelného, co si budeme pamatovat do konce života. Jsme strašně šťastní. Nejsme na konci naší cesty. Je to jenom krůček a část splnění toho cíle, který jsme si v kabině dali,“ uzavřel trenér Hyský.

Vlašim – Opava 3:1 (2:0)

Branky: 8. Jurásek, 38. Gning, 78. Toula – 86. Kopečný. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Nehasil – Hájek, Volf. Diváci: 953.

Vlašim: Vágner – Icha, Broukal, Pe. Breda, V. Svoboda – Rigo (83. Kneifel), Suchan (83. Krunert), Křišťan, Jurásek (70. Solomon) – Zlatohlávek (61. Zinhasović), Gning (70. Toula).