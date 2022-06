V úvodní týdnu se hlavní trenér Martin Hyský pro klubový web vyjádřil, že z nových akvizic je mile překvapen jak u Nigerijce Chisoma Onijeho, který přišel do týmu z třetiligového Ústí nad Orlicí, Francouze Sidatha Sowa či Brazilce Rafaela Verroneho, kteří se tak připojili k již známé dvojici Abdallahovi Gningovi a Johnovi Solomonovi.

Všichni se objevili i v duelu s Libercem a ač byl Hyský minulý týden opatrný u komentáře Sidatha Sowa, tak právě on se postaral ve středu dopoledne o nejpříjemnější překvapení. Jeho výkon hodnotil nejpozitivněji. „Měl 25 minutovou pasáž, kdy byl velmi dobrý na balónu. Nekazil. Otáčel hru. Samozřejmě je vidět, že potřebuje dohnat kondiční věci ohledně agresivity,“ řekl vlašimský kouč.

Vlašim sehrála vyrovnanou partii se Libercem. Slovan ale potvrdil roli favorit

U Brazilce Rafaela Verroneho cenil Hyský obrovské snahy, přesto zůstal za očekáváním a bude tak muset ještě zabojovat. Onije se jevil v úvodu přípravy výborně a trenér byl velmi překvapen, nicméně proti Slovanu předvedl průměrný výkon. I jeho tak čeká další boj o místo v sestavě.

Rozdílné hodnocení bylo i u dvou známých Afričanů. Gning už se konci minulé sezony jevil výborně a jak ji zakončil, tak stejně vletěl i do nového ročníku. „Abdallah přijel do přípravy ve velmi dobré formě, což potvrdil i v prvním poločase, i když v tolika akcích nebyl,“ komentoval jeho představení Hyský. V případě Solomona už byl méně pozitivní. „Hrál druhou půli a tam bych čekal lepší výkon. Nejsem spokojen s tím, co předvedl,“ uvedl 46letý trenér. Všichni budou mít další příležitost se ukázat už v sobotu, kdy se Vlašim představí v Příbrami. Hrát se bude ale už v 10:30 oproti původním 11 hodinám, kdy byl naplánován úvodní výkop.