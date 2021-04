„Čeká nás další kvalitní soupeř. Samozřejmě ale budeme chtít doma uspět,“ říkal před utkáním trenér Vlašimi Daniel Šmejkal. To se nakonec nepovedlo, ačkoliv Středočeši byli po čas zápasů výrazně aktivnější a měli tak i mnohem blíže ke vstřelení branky.

Do první šance se už po několika minutách dostal útočník Červenka, ale jeho rána z úrovně penalty byla nedůrazná a brankáři Richterovi příliš starostí nakonec nenadělala. Výraznější práci měl strážce hostující svatyně při dalším ataku domácích. Střely Blechy a Jandy nejprve zablokovala varnsdorfská defenziva. Prvně jmenovaný pak ještě dostal možnost na reparát, naštěstí pro hosty byl ale jejich brankář připraven a pokus lapil. Krátce po půlhodině hry to opět zkoušel vlašimský kapitán Janda. Ani on podruhé na Richtera nevyzrál.

Druhý poločas začal opatrněji z obou stran. Až v 67. minutě byla k vidění další gólová příležitost opět domácích. Červenka přenechal míč Bredovi, jehož rána z první skončila ve středu branky. O chvíli později měl další velkou šanci Vlašimi Svoboda, ale ani jeho pokus neskončil v síti. Alespoň náznak možnosti Varnsdorfu přišel dvanáct minut před koncem, jenže domácí obrana v posledních chvíli nebezpečí odvrátila za cenu rohového kopu, ze kterého následně nic nebylo. V samotném závěru zápasu pak mohl o třech bodech pro domácí přeci jen rozhodnout Firbacher, to by ale musel po přihrávce Basseye v první řadě trefit z dobré pozice prostor mezi třemi tyčemi

Gól tak nepadl a Vlašim nevyužila možnost dotáhnout se na pátou Chrudim. V tabulce zůstává s dvoubodovou ztrátou nadále šestá.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 19 kolo

Vlašim - Varnsdorf 0:0 (0:0)

Bez branek. Rozhodčí: Orel – Slavíček, Černoevič. ŽK: Červenka – 34. Kazda, 38. Lehoczki, 55. M. Kubista, 90. Bláha.

Vlašim: Řehák – P. Breda, J. Štochl, Broukal, V. Svoboda – Janda (75. Ruml), Zinhasović, Průcha, Blecha – Bassey, Červenka (84. Firbacher).

Varnsdorf: A. Richter – Heppner (78. Daniel Novák), Hasil, Kazda (68. Šilhan), Zbrožek – Kouřil, M. Kubista, Bláha, Lehoczki (85. Schön) – Šimon (46. Velich), Ondráček.