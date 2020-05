Gólů moc nedává. V letošní sezoně měl před zápasem s Líšní na kontě dva. V prvním utkání po koronavirové přestávce ale svou sbírku hned zdvojnásobil. „Jsem sváteční střelec, ale přesto už jsem dal během kariéry v jednom zápase i hattrick,“ podotkl autor celkem třiadvaceti branek v ligových soutěžích, že se nejednalo o jeho nejvydařenější střelecký počin.

Jako by na Jandovi nebyla dlouhá pauza vůbec znát. „Osobně se mi hrálo dobře. A to jsme posledních pět měsíců prakticky jen trénovali,“ pochvaloval si třicetiletý záložník, který naráží na to, že Vlašim před pandemií stihla odehrát jen jedno ligové utkání.

Zároveň ovšem vyzdvihl i výkon svých spoluhráčů: „Každý byl natěšený a na hřišti to bylo vidět. Bylo důležité, že jsme chytili začátek utkání, které jsme pak s přehledem celé zvládli.“

Hlavní hvězdou byl ale právě vlašimský kapitán, který proměnil zápas ve svou one man show. Dvougólový Janda byl totiž zároveň jediným úspěšným střelcem z obou stran. Poprvé se prosadil v nastaveném čase prvního poločasu, kdy proměnil pokutový kop. „Nemáme přesně určeno, kdo má kopat. Já si věřil, proto jsem si balón vzal. Kdo také jiný (směje se), ještě se mi nestalo, že bych neproměnil,“ řekl.

Své představení následně završil krátce po hodině hry, kdy dostal míč za obranu a přehodil vyběhnuvšího brankáře Vítka. „Nabízelo se to, protože brankář se na půli cesty se zastavil,“ říká Janda a dodává: „Pro oko diváka se jednalo o krásný gól. Já ho ve své kariéře řadím hodně vysoko a jistě by ho ocenili i domácí fanoušci,“ myslí si Janda, který zářil radostí.

Nejvíce samozřejmě ze zisku (vzhledem k papírovým předpokladům) překvapivých tří bodů, které mohou hrát důležitou roli v boji o záchranu. „Teď nás čeká doma Sokolov, proti kterému se budeme snažit výhru potvrdit. Věřím, že to zvládneme. Musíme hned od začátku bodovat, abychom měli co nejdříve klid. I proto, že v závěru soutěže máme těžký los,“ upozornil.