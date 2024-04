I proti Kroměříži pokračovali v utrápených výkonech. Fotbalisté Vlašimi ale dokázali tentokrát zlomit utkání na svou stranu. Nováčka soutěže porazili 2:0 díky dvěma trefám obránců. O jednu z nich se postaral Petr Heppner, kterého po zápase vyvolávali fanoušci a navíc hraje i o novou smlouvu. Na konci stávajícího ročníku mu totiž končí. Prodloužení by se nebránil.

Fanoušci Vlašimi se dočkali děkovačky s hráči | Video: Kristýna Janglová

Je cennější získat tři body, když se na jaře spíš trápíte?

Je to tak. Ve většině zápasů jsme hráli dobře, ale měli jsme z nich většinou bod, někdy nic. Za mě jsme nebyli lepším týmem. Důležité jsou tři body a můžeme se trošku uklidnit.

Oba góly dali obránci. Už jste si s Petrem Bredou vzadu řekli, že toho bylo dost?

Máme natrénované standardky. Teď jsme z toho dali gól, což je super. Vyloženě defenzivní máme dva hráče, jinak jsme tam všichni ofenzivní. Možná to je i tím, že se nám takhle podaří vstřelit branku. Soupeři si hlídají útočící hráče a my vzadu jsme pak volnější.

Také Kroměříž měla dvě velké šance. Čím to, že se na jaře takhle doma trápíte?

Za mě je to tím, že soupeři vědí, že hrajeme útočně, napadáme, jeden na jednoho. Oni si počkají na brejky a pro nás je pak těžké chytat. Chceme hrát útočný fotbal, a když hosté čekají v osmi lidech na vápně. V každém zápase se něco zkazí a oni si na něco počkají.

Nejlepší obrana je útok. Beci Vlašimi zastoupili útočníky a řídili výhru

Co vám chybí oproti předchozím sezonám?

Větší klid. Ztrácíme strašně moc jednoduchých balonů. Strašně vyhazujeme, za což si můžeme sami a pak nemáme energii dopředu.

A co lídr, který by vzal zodpovědnost na sebe?

Takhle to říct je těžké. Tady je spousta dobrých hráčů, ale když víte, že soupeří brání a postaví se na vápno, tak je složité se prosazovat.

Vám po sezoně končí smlouva. Řekl jste si teď o novou?

To je spíš otázka na pány nahoře. Já o tom nerozhoduji, když ale něco od nich přijde, tak se můžeme klidně o tom pobavit.