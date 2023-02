Za celý podzim měl na kontě pouze jednu trefu. Teď, za pět týdnů už rovnou devět. Zimní příprava v jeho podání vyvrcholila nejlepším možným způsobem, když do sítě Jihlavy nasázel hattrick a postaral se o remízu 3:3. Proměna u Filipa Horského je zřejmá. „Hodně jsem změnil přístup. Teď už se soustředím vyloženě jen na fotbal. Přes zimu jsem mu dával sto procent i jsem si přidával navíc. Na hřišti se to projevuje a s góly roste i sebevědomí. Každou trefou, dobře odehraným utkáním jde nahoru,“ pochvaluje si devatenáctiletý záložník Vlašimi.

Po zranění útočníka Adama Touly postrádal Martin Hyský střelce pro jaro. V přípravných zápasech se mu jeden ukázal. Horského devět tref hovoří za vše. Jestli někdo bude mít jisté místo v základní sestavě, tak určitě on. S jeho produktivitou by byla škoda ho nechat pouze sedět. „Byl bych rád, kdyby mě trenéři považovali za útočníka číslo jedna. V týmu máme ale takovou kvalitu, že se za něj považovat nemůžu. Máme konkurenci mezi sebou,“ uvedl Horský.

On sám si přidával nad rámec tréninků. Mimo ně chodil na hřiště i s tátou, který mu posílal centry, přihrávky a stále ještě teenager se zaměřoval pouze na střelbu, aby trefoval bránu. Dřina se mu vyplatila náramně a odměnou mu je devět vstřelených branek.

„Pořád se jedná o přípravu. Většina soupeřů byla třetiligových. Druhá liga bude zase o něčem jiném, tam už se bude hrát o body,“ podotýká Horský. Pravda, ale i generálka ukázala, že i ve druhé nejvyšší soutěži by to mohlo jít. Vždyť Jihlava v generálce nastoupila už ve složení, ve kterém chce hrát jarní část a přesto jí dokázal Horský vstřelit hattrick. On i celá Vlašim doufá, že mu forma vydrží, aby středočeský celek začal sbírat tolik potřebné body.

Ba co víc. Pokud mu produktivita vydrží, tak rozhodně zbystří i v Edenu, odkud přišel do Vlašimi na hostování a v letní přípravě by se mohl hlásit klidně tam a být přímo na očích i Jindřichovi Trpišovskému. „S nikým ze Slavie jsem se nebavil, ale myslím, že nás sledují a ví o nás,“ uzavřel Horský.