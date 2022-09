Prohráli jste kvůli kontroverzní penaltě. Je porážka o to hořčejší? Každá porážka je hořká, ať už je z penalty nebo po naší chybě. Musíme se vzepřít, hrát jako proti Prostějovu a nenechat soupeře se dostat do takové situace. Dát gól jako první a vyhrávat zápasy.

Dukla byla jedním z týmů, která byla od vás bodově blízko. Mezera mezi vámi a ostatními týmy se začíná prohlubovat. Je další ztráta o to horší?

Naše situace není vůbec lehká. Musíme se chytnout nejlíp už proti Slavii, udělat tři body a navázat nějakou vítěznou sérií. Prolomit to a stoupat výš tabulkou. Vím, že nemáme tým, který by měl na této pozici a pohybovat se daleko výš. Snad to dokážeme.

Prohra na Dukle přikovala Vlašim na dno. Dvakrát udeřil Matějka

Na jaře jste si svezl na vítězné vlně a dostal se díky tomu do sestavy. Letošní sezonu jste začal jako první útočník a nyní střídáte. Dá se říct, že série porážek nyní smetla i vás osobně, nebo se jednalo o jiný impulz, který chtěl dát trenér týmu?

Nikomu se nehraje dobře, když je na nás deka. Věřím, že ji zlomíme a pak se naše výkony zvednou taky. Nejdřív týmové a pak i jednotlivců. Nejprve se musíme zvednout jako kolektiv, vybojovat výhru a udělat vítěznou sérii.

Příští duel se Slavií bude hodně specifický. Řada hráčů ve Vlašimi je právě z tohoto klubu. Bude pro vás tento duel hodně prestižní?

Určitě je pro nás hodně prestižní. Osobně se na ten zápas hodně těším. Jsem hodně namotivovaný, stejně jako celý tým, který podle mě bude chtít odčinit porážku s Duklou a budeme chtít urvat vítězství za každou cenu.